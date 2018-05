"Amici 17", Emma e Biondo sono usciti allo scoperto: è scoppiato l'amore

Dopo il duetto sulle note di "I'll Be Misisng You" di Puff Daddy e quello di "Someone Like You" di Adele, con tanto di bacio finale, Biondo ed Emma sono usciti allo scoperto. Già da tempo si era intuito un feeling particolare tra loro, sin da quando il ballerino Daniele aveva chiesto di cambiare squadra per stare vicino a Lauren e Biondo non si era fatto scappare la possibilità di cambiare a sua volta per andare in squadra con Emma.



Questa unione, anche artistica, sta infiammando i fan e i social network. Come racconta il settimanale "Spy", il video della loro esibizione nella cover di Puff Daddy ha fatto il pieno di like sui social diventando il video più visto nella storia del talent condotto da Maria De Filippi. E sulla spinta delle standing ovation in studio, la coppia si sta sempre più fortificando.



Emma è di Malta e Biondo l'ha sempre aiutata con la lingua italiana, lei lo ha sempre difeso e consolato quando è finito nel mirino della critica dei giudici per l'utilizzo dell'autotune (Ermal Meta e Heather Parisi soprattutto avevano sottolineato l'uso smodato della "macchinetta che ti rende intonato").



Ma tra tante luci c'è una piccola ombra che ancora si deve diradare del tutto. Emma è entrata nel talent da fidanzata, con Keanu Dougall, un ragazzo maltese con cui era legata da tre anni. La ricostruzione di "Spy" racconta di una serie di frecciatine social tra i due ragazzi. "Lei è troppo per lui" aveva twittato Keanu, immediata la risposta di Biondo: "Tu eri troppo poco per lei".