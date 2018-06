"Amici 17", crollo emotivo di Carmen: "Mi sento bloccata"

La finalissima di " Amici 17 " è ormai a un passo: lunedì 11 giugno , in prima serata, su Canale 5, sarà decretato il nome del vincitore tra Irama, Einar, Lauren e Carmen . Proprio la cantante siciliana sembra però sentire particolarmente la tensione, dato che è scoppiata in lacrime mentre si esibiva in sala prove.

"Ho voglia di fare le cose ma mi sento bloccata" ha detto Carmen, interrompendo il brano che stava preparando per la finale. Le lacrime iniziano a sgorgare sul suo volto e lei stessa non sa spiegare davvero il motivo di questo crollo emotivo. "Proprio ora deve succedere! Mi arrabbio per quello" racconta, un po' dispiaciuta.



La forza per superare questo momento può dargliela Lauren, unica ballerina rimasta in gara e con cui la cantante è diventata molto amica. Oppure anche l'assegnazione del duetto per l'ultima e decisiva puntata. Dai canali social del talent show sono infatti arrivate le conferme ufficiali: Carmen duetterà con Emma Marrone, Irama con Elisa, Einar con Alessandra Amoroso, mentre Lauren con Michele Bravi.