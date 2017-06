Shady: "Dopo Amici lavoro al mio primo album, con Mike vedremo..."

Il suo rammarico più grande è non aver potuto far conoscere la Shady a 360 gradi, ma la cantante della squadra dei Bianchi - ultima eliminata dal serale di Amici 16 - è già al lavoro sul suo primo album. Che uscirà in autunno, come racconta a Tgcom24. Prima del talent di Maria De Filippi le ha provate tutte, dallo Zecchino d'Oro a X Factor , perché il suo unico obiettivo è vivere di musica. E sulla liaison con Mike Bird confessa: "Vedremo cosa succederà".

Shady, per la tua uscita hanno pianto tutti, da Emma a Thomas...

Sono riuscita a creare un bel rapporto con tutti, ad 'Amici' è come a scuola, ci si affeziona. Emma poi era presente tutti i giorni e abbiamo avuto la possibilità di viverci.

Hai detto che potevi fare di meglio, in che senso?

Avevo tante canzoni pronte, scrivendo musica e brani, e volevo fare vedere tutto quello che faccio. Quindi mi sarebbe piaciuto farmi conoscere meglio. Ma va bene così.

Ora cosa succede?

Sono già al lavoro. Il 26 maggio uscirà un singolo e in autunno invece arriverà l'album.

Hai raccontato di essere stata vittima di bullismo, quanto ha influenzato la tua musica?

Tanto. Sono molto sensibile alle difficoltà altrui avendole vissute sulla mia pelle. E naturalmente tutto questo si rispecchia nella mia musica, parlo spesso di questi temi. Ma ci tengo a sottolineare che queste esperienze mi hanno reso una persona allegra, mi piace vedere la gente ridere.

La tua musica è molto contaminata, anche dal rap..

Non solo elettronica: amo pop, indie, e persino il rock... Ed è vero, ho una passione per il rap: ho cominciato da piccola ascoltando Eminem, ero convinta che dedicasse le canzoni a me (ride, ndr). Nel mio album ci sarà anche un esperimento rap ma non posso rivelare altro...

Hai partecipato allo Zecchino d'Oro e X Factor prima di Amici, non ti arrendi mai...

Voglio vivere di questo, voglio fare musica per sempre. D'altronde studio Ingegneria del suono, quindi anche a livello didattico non mi sono scostata tanto.

Amici ti ha portato anche l'amore...

Amore? E' nato un bel rapporto, ci siamo trovati molto bene con Mike. Non so neanche come definire il nostro rapporto... mi piace la sua voce. All'inizio è stato escluso dal gruppo e questa cosa ci ha avvicinati. E' partito tutto da lì. Dopo la mia uscita non abbiamo avuto modo di dirci niente, ci siamo abbracciati e ci siamo salutati. Vedremo fuori cosa succederà.