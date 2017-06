Per Sebastian Melo Taveira arrivare in finale ad " Amici 16 " è già stata una vittoria. Il ballerino è felice per il collega Andreas , ma adesso è arrivato il momento di pensare a sé. Sta vagliando la proposta di Maria De Flippi di diventare professionista nella prossima edizione, mentre Eleonora Abbagnato lo vorrebbe in tour in Italia e Francia. E a Tgcom24 confessa: "Ho dedicato il mio percorso a mio papà scomparso quando ero piccolo".

Sebastian, ti aspettavi che il ballo potesse vincere questa edizione di Amici?

Non c'era la sicurezza che vincesse un cantante e quindi era nell'aria. Sono molto felice.

Ci hai sperato un pochino di vincere?

Sì, ci speravo ma senza illusioni.

Con Andreas cosa vi siete detti?

Mi sono congratulato tanto con lui, sono davvero felice e sono altrettanto contento che abbia vinto un ballerino.

Adesso cosa farai?

Sto vagliando delle proposte, questa estate farò qualche stage. E sto pensando molto alla proposta di Maria De Filippi di entrare a far parte del cast dei professionisti e anche a quella di Eleonora Abbagnato di andare in tour in Francia e in Italia.

L'impatto, uscendo fuori, come è stato?

E' stato molto bello tornare a casa, mi mancava tutto. La normalità.

La tua fidanzata è una ballerina come te, state pensando a una collaborazione?

In realtà ancora no, ma adesso che me lo hai detto ci sto già pensando... Mi piace l'idea...

Ad Amici hai raccontato la storia di tuo papà scomparso tanti anni fa, questo percorso lo hai dedicato anche un po' a lui?

Assolutamente sì. Ci ho pensato tanto. Gli ho dedicato la mia vittoria tra virgolette, perché arrivare in finale per è stata una vittoria, e il premio della critica...

La prima cosa che hai fatto una volta uscito dalla scuola?

Abbracciare tutti i miei affetti.