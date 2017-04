Oliviero: "Dalla Scala ad Amici per seguire la mia passione: la danza"

Ha 21 anni e le idee chiare. Il ballerino della squadra Bianca Oliviero Bifulco ha lasciato " Amici 16 " dopo uno scontro "fratricida" con Sebastian , ma non si arrende. Anzi. Lui che è già diplomato all'Accademia di danza della Scala di Milano vuole sfruttare al meglio la visibilità che gli ha dato il telent tv per continuare a fare quello che ama: ballare. A Tgcom24 racconta la sua avventura e confessa: "Che strano essere riconosciuto per strada".

Oliviero sei uscito dopo uno scontro fratricida con Sebastian...

Scontrarsi con un collega con il quale ho condiviso tutta l'esperienza del serale è stato un po' triste. Come ha detto Morgan alla fine abbiamo ballato per esibirci più che per scontrarci.

Ti è dispiaciuto uscire così presto?

In realtà dentro la scuola non ti accorgi del tempo che passa, sei consapevole del fatto che puoi uscire ma non hai neanche il tempo di pensare. Devi solo fare bene. Sono soddisfatto del mio percorso, forse avrei potuto dare ancora tanto, ma sono contento così.

Con Morgan che rapporto avevi?

Con i ballerini si è sempre rapportato in modo carino e gentile. Con i cantanti, invece, essendo la musica la sua priorità, è stato protagonista di qualche scontro... ma credo lo abbia fatto sempre per il bene dei ragazzi.

La Celentano ha creduto da subito in te...

E' molto pignola e pretende tanto, ma non è così cattiva come la gente pensa. E' oggettiva, ho lavorato con lei tutto l'anno, mi ha seguito da vicino e ha curato tutto il mio percorso.

Ti sei diplomato all'accademia della Scala di Milano, in cosa è stata diversa l'esperienza ad Amici?

Sono andato anche a lavorare in Francia ma un piccolo incidente mi ha tenuto fermo otto mesi. Così ho provato ad Amici. Mi sono messo in gioco, volevo scoprire un mondo nuovo. I tempi della tv sono diversi, ma ho avuto una grandissima visibilità che spero di 'sfruttare' in futuro.

Adesso cosa farai?

Tante audizioni, mi piacerebbe tornare in teatro e fare quello per cui ho studiato. Ho anche tante passioni, dall'arte alla moda. Ma sono hobby. Per ora mi concentro sulla danza.

Come è stato il ritorno a casa, a Pavia?

Un po' traumatico all'inizio. Non sapevo bene come orientarmi, ma è già tutto tornato alla normalità. Essere riconosciuti per strada è stranissimo.