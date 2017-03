Il suo motto, sin dall'inizio dell'avventura nella scuola di " Amici 16 ", è sempre stato " non arrendersi mai ". E lo è ancora di più adesso che Michele Perniola è stato eliminato dal talent. Il cantante della squadra dei Blu ha perso al ballottaggio con Shady durante la prima puntata del serale e a Tgcom24 confessa: "E' stata una esperienza preziosa, ma è solo l'inizio. Sto già lavorando al primo album di inediti, che sto scrivendo io".

Come è stata l'esperienza ad Amici?

Sono felicissimo di essere arrivato al serale, mi sono preso la mia rivincita nei confronti dei coach, che mi hanno massacrato tra virgolette, ma è stata una esperienza bellissima. Con Elisa poi c'è stata subito una intesa particolare.

A proposito di Elisa, ha pianto per te...

La ringrazio tantissimo, mi ha capito da subito. Insieme stavamo facendo delle cose straordinarie, arrangiamenti bellissimi. Quando ho visto quella reazione per me è stata una emozione fortissima.

Che consigli ti ha dato?

Mi ha insegnato a non arrendermi, che bisogna lottare e lavorare per raggiungere i propri obiettivi. Mi ha detto di continuare a cantare con il cuore. E lo farò.



Per chi tifi?

Per Fede (Federica Carta, ndr). Siamo molto simili. Spero che vinca lei.



Adesso cosa succederà?

Sto lavorando al mio primo disco, sto scrivendo molto, avevo già dei brani inediti che purtroppo non sono riuscito a far sentire, ma spero di pubblicarli al più presto.



Come è stata l'accoglienza fuori dalla scuola?

Bellissima, la gente mi ferma per strada, i fan mi hanno fatto sentire bene. Il mio obiettivo è quello di far ascoltare le mie parole e i miei pensieri a qualcuno che possa capirli.