Andreas: "Dopo Amici sogno di ballare per Marco Mengoni"

Ad " Amici " ha trionfato a sorpresa, Andreas . Non ci credeva nemmeno lui e stenta a farlo anche adesso. Troppa la gioia e la soddisfazione per il ballerino che si è avvicinato alla danza per caso e che dopo un colpo di fulmine non l'ha più abbandonata. A Tgcom24 il 21enne si racconta tra sogni, quello di "ballare in un video di Marco Mengoni ", e sensazioni: "Ho sentito di avercela fatta quando il pubblico ha amato mia nonna".

Andreas, come ti senti dentro questo "frullatore"?

E' molto tosto. Una sorta di vortice, ma ancora non me ne rendo conto davvero. Non ci credo. Forse quando comincerò a lavorare, a ballare, sarà diverso.

Sei riuscito a dormire qualche ora?

Solo stanotte. Ma stato davvero difficile in questi giorni.

Non te lo aspettavi, vero?

Assolutamente no.

Perché hai vinto?

Non lo so. Quella sera ho avuto però una conferma, mia nonna, dopo due minuti, era già amata da tutti, così ho pensato visto che le origini sono quelle, forse alla gente è arrivato anche quello, oltre al talento che spero che ci sia. Siamo persone semplici, umane, che si mettono a nudo. Ho visto la Calabria povera, una nonna cresciuta senza niente.

A proposito, torni in Calabria?

Ogni estate. E anche questa spero di farcela...

Sei un esempio di uno che ce l'ha fatta senza arrendersi, l'anno scorso ti sei fermato per l'infortunio, quest'anno invece...

Sono testardo. Non mi ferma nessuno. E' l'amore per la danza...

Come è nato questo amore?

Era lei che mi cercava. Non sono nato con questo sogno. Mio fratello insisteva molto, mi invitava ad andare a ballare, dopo dieci volte l'ho accontentato ed è scoccata la scintilla. Mi ricordo di aver passato una giornata bellissima.

Qual è il tuo sogno ora?

Come dice Riki, al quale sono molto legato e con il quale ci siamo sostenuti molto a vicenda, ogni sogno alimenta un altro sogno. Quando ti senti vicino al traguardo già pensi a quello dopo...

Quindi?

Ne ho molti. Al di là della carriera internazionale, mi piacerebbe ballare per un video di Marco Mengoni. Sarebbe bellissimo.

Hai detto che solo Maria De Filippi ti ha capito...

Non era reperibile ogni giorno, quindi dovevamo rapportarci con autori e varie gerarchie. E non sempre venivo capito. Arrivava Maria e mi diceva, 'ti capisco', e io mi sentivo protetto dopo averci parlato solo pochi minuti.

La fidanzata l'hai riabbracciata?

Certo. Tra noi c'è tanto tanto tanto affetto. E io credo più all'affetto dell'amore.

Cosa non dimenticherai della tua esperienza?

L'amicizia con Riki è stata una bella sorpresa. Quando ho incontrato mia mamma con la scenografia del Re leone. Quando ho preso la maglietta per la finale e ultimo e non meno importante quando vedi la tua carta, sei il vincitore di Amici, con Maria che lo annuncia. E capisci che non è un film.