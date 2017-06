Amici, tutto pronto per i quarti di finale. E intanto Federica fa festa

Tutto pronto per i quarti di finale del serale di " Amici 16 ", in onda sabato in prima serata su Canale 5. Intanto nella scuola proseguono le prove. Ma c'è anche il tempo di festeggiare. E' quello che fa Elisa con Federica : il singolo dell'allieva, " Dopotutto ", è arrivato al secondo posto su iTunes e lei è felicissima. Ha anche sentito telefonicamente il padre che è fiero di lei. Intanto prova il brano che potrà eseguire nel serale.

Amici 16, eccoci ai quarti di finale: ospiti Giorgia e Sabrina Ferilli

Sabato 13 maggio, alle 21.10 Canale 5 trasmette l'ottava puntata del serale di "Amici", il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi giunto ai quarti di finale. La squadra Blu di Elisa può contare sui cantanti Riccardo e Federica e sul ballerino Andreas mentre la squadra Bianca di Emma si affida alla bravura di Thomas e Mike Bird, cantanti e di Sebastian, ballerino. Nel ruolo di quinto giudice torna Sabrina Ferilli. Ospiti musicali della serata Giorgia e i London Grammar, trio di musica trip-hop.

Ma Federica non è l'unica alle prese con il proprio materiale. La finale del talent si avvicina e i ragazzi una volta fuori dovranno fare i conti con il proprio futuro. Boosta in saletta con Mike lo invita a capire in fretta dove voglia arrivare con la sua musica per garantirsi un futuro musicale. L'insegnante gli consiglia di scrivere in italiano per arrivare a parlare alle persone che gli sono vicine perché quello è il “cuore dei dischi”, ma l'allievo ammette di avere delle difficoltà a farlo nella nostra lingua.



Consigli anche per Thomas, di cui è appena uscito il singolo e a breve arriverà il primo album. Boosta gli suggerisce di crescere nella scrittura dei suoi brani.



Nell'ottava puntata, nel ruolo di quinto giudice torna Sabrina Ferilli. Ospiti musicali della serata Giorgia e i London Grammar, trio di musica trip-hop.