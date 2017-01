Amici, riapre la scuola di talenti più longeva della tv: ospite in studio Briga

Primo appuntamento del 2017 e sedicesima edizione per "Amici", che torna con prove, verifiche e sfide sempre più nuove e difficili per gli allievi della scuola, i quali devono dimostrare ai Prof e al pubblico di meritare il loro banco.

Ospite della puntata Mattia Briga, con il suo nuovo singolo “Diazepam”, terzo estratto dall’album “Talento”.



Le parole d’ordine sono: studio, impegno, disciplina e dedizione. Il sogno è comune a tutti i ragazzi: proseguire la corsa verso l’ambita fase serale del programma, che prenderà il via in primavera. Fanno parte della classe della sedicesima edizione di Amici 9 allievi per il Ballo e 12 allievi per il Canto.



A seguire i loro studi il corpo docente formato da 11 Professori delle due discipline: nel CANTO Alex Braga, Boosta, Fabrizio Moro, Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi, nel BALLO Natalia Titova, Alessandra Celentano, Garrison Rochelle, Kledi Kadiu, Emanuel Lo e Veronica Peparini.



Prima delle vacanze Maria de Filippi lancia su I-Tunes la prima sfida degli inediti di 4 partecipanti del talent show. Riccardo entra subito in prima posizione con il suo singolo “Sei Mia”, battendo anche il gruppo vincitore di X-Factor; ottimo riscontro anche per Federica con “Attraversando gli anni“, Shady con “Louboutin” e Lo Strego con “Il DJ”. Il brano più scaricato permetterà al cantante vincitore di ricevere una sorpresa molto importante per il suo percorso artistico.