Amici, "Mi saluti Maria?": la gioia della nonna di Andreas diventa un tormentone

Durante la serata finale di Amici 16, vinta dal ballerino Andreas, alle performance canore e danzanti dei protagonisti del programma si sono alternati collegamenti con le loro famiglie, che seguivano la trasmissione in diretta dai propri salotti. Gli interventi sono stati emozionanti e pieni di parole di sostegno per i ragazzi in gara, ma è stata proprio la nonna del vincitore a regalare risate al pubblico, in studio e a casa. In diretta da Fabriano, arrivata dalla Calabria proprio per sostenere l'adorato nipote, la nonna termina il suo primo intervento con un "Mi saluti Maria? Me la baci?". Temendo di non essere vista, la conduttrice Maria De Filippi prova più volte ad attirare l'attenzione della nonna, che pare proprio non notarla...