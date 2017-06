Amici 16, Maradona e Simona Ventura mattatori della settima puntata

Ottavi di finale per " Amici " sabato 6 maggio in prima serata su Canale 5 . Sono sette i ragazzi che si giocano la partita, 4 della squadra Bianca di Emma e tre del team blu di Elisa . Il settimo appuntamento è ricco di importanti ospiti nazionali e internazionali. Una speciale sorpresa, per il pubblico e per gli allievi, è la presenza del più grande campione di calcio di tutti i tempi, Diego Armando Maradona .

Maria De Filippi intervista El Pibe de oro sulla sua vita personale e sulla sua eccezionale carriera e Maradona risponde alle domande e partecipa alla puntata appassionandosi alle esibizioni dei talenti in gara. A rappresentare la musica, la straordinaria voce e grinta di Gianna Nannini, che canta due pezzi del suo repertorio: ”Ogni tanto” - in duetto con Elisa - e “Amandoti” - con Emma.



Nel ruolo di quinto giudice l’amatissima conduttrice Simona Ventura, che con la sua grande esperienza nel mondo della tv e dello spettacolo, oltre 25 anni e più di 50 programmi condotti, commenta e giudica le performance degli allievi in gara. Nella puntata di sabato la De Filippi rilascia un’intervista esclusiva ai suoi ospiti: Diego Armando Maradona e Simona Ventura. Last but not least ospiti sul palco due giovanissime cantanti, già protagoniste del panorama musicale internazionale: Amy Macdonald canta la sua hit “This is the life” e Lenny si esibisce sulle note di “Hello”.