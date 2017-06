Amici 16: il secondo ospite della serata è Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è il secondo ospite della finale del talent show Amici di Maria De Filippi. Il comico, riprendendo le recenti vicende del G7, si presenta in studio nelle vesti di Donald Trump: "Questo è l'unico modo per girare Roma in questa settimana". Consegna poi la parrucca a Rudy Zerbi, tra le risate degli ospiti in studio. Il monologo dell'attore toscano diverte, fa riflettere il pubblico e si conclude con un grande in bocca al lupo ai quattro finalisti dello show.