Amici 16, espulso Lorenzo e sospeso Riccardo. Vincono i Senza Piani

SFIDA DI CANTO TRA MIKE E MEEZY: VINCE MIKE

Viene chiamato Mike, che però si è sentito male. Maria De Filippi chiede chiarimenti e i ragazzi gridano il nome di Mike in segno di incoraggiamento. “Sei un po' bianco, te la senti?” chiede la conduttrice a Mike che conferma di potersi esibire con il l'inedito. Gabriele Parisi è il giudice della sfida. La sfidante è Meezy. Si aggiudica la sfida Mike.



ESPULSO IL BALLERINO LORENZO, ENTRA SIMONE

Emanuele Lo a Lorenzo: “Noi cerchiamo un ballerino in grado di far diventare un piccolo passo un'emozione. Serve amore, sincerità e umiltà. L'amore ti serve a cambiare, la sincerità per essere sincero con te stesso e con gli altri e l'umiltà ti fa stare con i piedi per terra. Questa settimana le hai mancate tutte e tre. Non mi va più di seguirti... Hai parlato di coreografie di m...a”. Lorenzo chiede scusa, ma non basta. “Il ballerino si mette a disposizione del coreografo.... pensi di uscire da qui ed essere una star?” incalza Emanuel. Lorenzo viene espulso. Viene data la possibilità ad un altro ballerino di entrare: Simone. La commissione dei prof è d'accordo.



SOSPESO RICCARDO PER IL GESTO DELL'OMBRELLO

Il cantante Riccardo ha contestato Stefano Settepani che gli chiedeva di completare l'inedito in due giorni. Il ragazzo ha fatto il gesto dell'ombrello e nei suoi confronti è stato deciso che non potrà incidere il suo singolo. “Non si può essere maleducati e mancare di rispetto alle persone che lavorano per voi” ha detto la Celentano. Per Riccardo due provvedimenti disciplinari: sospeso per tre giorni e non non potrà mai più essere il capitano della squadra. Riccardo si scusa e lascia la puntata. Il nuovo capitano è Vittoria.



PROVA DI BALLO: COSIMO VS ANDREAS

Cosimo viene ripreso dalla Celentano perché rideva e faceva il cuoricino in un momento difficile per un compagno. “Andreas improponibile - il commento della Celentano sul balletto – Bisogna dire le cose come stanno”. La Titova: “Per me eravate pari”. Garrison: “Andreas eri quasi ridicolo, era meglio non fare questa coreografia”. Kledi: “Né Cosimo né Andreas. Ma improponibile non si può dire. Abbiamo ripreso i ragazzi sui modi e tu (Alessandra, ndr) mi esci con questa frase”. 1-0 per i Senza Piano.