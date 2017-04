Amici 16, Emma è il nuovo direttore artistico dei Bianchi

Una puntata molto attesa per via della settimana a dir poco agitata per la questione Morgan. E infatti "Amici" è tornato a vincere la sfida del sabato sera con una share del 19.73% pari a 3 milioni 800 mila spettatori. Grazie al talent show di Maria De Filippi, Canale 5 si è aggiudicato prima, seconda serata e miglior risultato delle 24 ore.



L’inizio sembra un viaggio del tempo. Dopo una settimana di polemiche, accuse, abbandoni e persino querele, l’immagine è quella di un Morgan in gran spolvero che entra in studio guidando i Bianchi. Emma è l’ospite incaricata di fare da arbitro della contesa iniziale tra la Celentano e Zerbi per decidere chi deve iniziare la gara. Primi ospiti della serata sono quindi i tre ragazzi de Il Volo.



Va in onda il primo scontro tra Morgan e Mike sull’assegnazione dei pezzi. Maria invita Mike a risolvere la cosa. Lui dice apertamente che è convinto che le scelte di Morgan non li mettano in condizione di dare il meglio. In particolare il ragazzo vuole fare il suo inedito. Mike chiede il parere di Elisa che lo spalleggia al 100%. La coach dei Blu critica l’impostazione di Morgan, troppo personalistica. Rudy Zerbi assesta il colpo definitivo dandogli del dittatore e imputandogli di aver spazzato via il percorso fatto per mesi dai ragazzi. A quel punto Morgan si alza e abbandona lo studio.



Maria si siede al suo posto e prova a spiegare la posizione di Morgan così come certe sue intemperanze ed eccessi. La gara riprende e Thomas vince il suo scontro interpretando Michael Jacksom. Poi Maria lascia lo studio per andare a cercare Morgan. I due parlano dietro le quinte ma il tentativo di convincerlo a rientrare è inutile e la De Filippi continua a fare da supplente per i Bianchi.