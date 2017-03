"Amici", si decide chi andrà al serale

Nell'ultima puntata pomeridiana si decide il cast per il serale di Amici, che partirà sabato 25 marzo, condotto da Maria De Filippi. Non sarà facile scegliere i nomi degli allievi, ma dopo tante audizioni si saprà chi andrà ad occupare i banchi.

OSPITE ALESSIO BERNABEI

Maria De Filippi chiama Alessio Bernabei ad esibirsi tra i ragazzi. “Sono contento di essere tornato” dice dopo aver cantato “Nel mezzo di un applauso”, il brano che ha portato a Sanremo.



MORGAN ED ELISA SCELGONO I COLORI

La De Filippi comunica che i posti al Serale saranno 10, di cui uno già occupato da Lo Strego. Regista-coreografo di fama internazionale, ha diretto i più grandi spettacoli del mondo tra cui lo “Schiaccianoci”, arriva in studio Giuliano Peparini. “Sono più agitato io di loro” dice e siede tra i professori.



Poi è la volta di Morgan: “Voi avete questo compito di trasformare il sogno in realtà”. Il cantante sarà uno dei due coach del serale. “Sono contento” dice. Direttore artistico del serale, con 20 anni di carriera, Elisa: “Dobbiamo cercare di far succedere qualcosa di magico”. Morgan la annuncia in studio: “E' una grandissima artista, un'amica, Elisa”. Poi le battute: “La nostra amicizia potrebbe durare pochissimo” scherza Morgan, che sceglie il colore. “Il bianco, perché la presenza di tutti i colori, è la verità”. “A me va bene il blu” aggiunge Elisa.



VIENE PRESENTATO IL PRIMO GIUDICE: ERMAL META

Durante il serale continueranno i cast itineranti di Amici, annuncia la De Filippi. I due coach verranno affiancati da due professori: da Morgan vanno Boosta e Alessandra Celentano e da Elisa Rudy e Veronica. I giudici saranno 4: viene presentato il primo Ermal Meta.



SEBASTIAN AL SERALE

Comincia la sfida. Maria De Filippi annuncia che sarà Peparini a decidere chi andrà al serale. Il primo ad esibirsi è Sebastian, che andrà al serale. Celentano: “Ha carisma”. E' nei bianchi.