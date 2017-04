"Amici", Rudy Zerbi stronca Mike Bird: "Ti ho visto in crisi profonda"

Non c'è pace ad " Amici " per Mike Bird , cantante della squadra bianca. Dopo essersi scontrato con il suo coach Morgan sulla cultura musicale, ora il ragazzo ha incassato anche la durissima critica di Rudy Zerbi . Nella clip-anticipazione del serale, si vede infatti il professore dei Blu deluso dalla sua performance: "Abbiamo dimostrato la differenza tra interpretazione e stonatura! Ti ho visto in una crisi devastante in questo pezzo".

Il percorso dentro la scuola non è stato sempre facile per Mike. In passato ha infatti accusato la rivalità con il collega dei Blu Riccardo e si è spesso sentito incompreso dai giudici, come Ambra che ha detto di averlo visto in crisi. "Sono in crisi, me lo dice Ambra Angiolini qual è la crisi!" ha commentato. Negli ultimi tempi, intorno alla chitarra, sembra essere tornato il sereno con Morgan e forse questo gli darà la forza di risollevarsi...