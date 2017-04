"Amici", Roberto Saviano torna dai ragazzi per parlare di cyberbullismo

" Amici " è pronto a ospitare Roberto Saviano , nell'appuntamento del sabato sera di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Tgcom24 offre in anteprima l'ingresso in studio dello scrittore , che parlerà di cyberbullismo e violenza sul web, temi particolarmente vicini al pubblico giovane che segue il programma. A fare da spunto per la riflessione la poesia "Ho smesso di sorridere", dell'autrice russa Anna Achmatova.

"Sabato sera sarò ad Amici per raccontare a ragazze e ragazzi cosa significa essere violenti sui social pensando che cancellare un post possa lavare via offese e sofferenza. Il bullismo è sempre esistito, ma il cyberbullismo fa danni peggiori perché diventa subito virale" ha annunciato Saviano su Instagram.



"Sabato sera sarò ad Amici perché voglio raccontare come si smontano gli hater, come si riducono ad agnellini del web, senza insultarli ma portandoli su un terreno che in genere rifuggono, quello del ragionamento - ha continuato lo scrittore - E tutto questo lo dirò attraverso i versi di una poetessa russa, Anna Achmatova, perseguitata perché parlava d'amore. Anna Achmatova scriveva: impara ad amare, imparerai a vivere. Oggi i suoi versi, con il cinismo assurto a valore positivo, sono più rivoluzionari che mai".