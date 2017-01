"Amici", riapre la scuola: eliminata Raffaella e vittoria del team di Riccardo

Su Canale 5 ha riaperto i battenti "Amici" di Maria De Filippi . Per il primo appuntamento del 2017 è stato ospite in studio Briga , che è tornato in trasmissione dopo il secondo posto del 2015. La classe ha subito molti cambiamenti: è stata eliminata Raffaella, Francesco ha sostituito Lo Strego come capitano e la nuova sfida a squadre (vinta dal team di Riccardo) ha candidato all'eliminazione il ballerino Lorenzo e il cantante Francesco.

APERTURA CON BRIGA - Tra gli applausi del pubblico inizia la puntata. Maria De Filippi annuncia l'ospite del giorno, l'ex allievo Briga. Il rapper canta il suo nuovo signolo "Diazepam".



ELIMINATA RAFFAELLA - Viene convocata la ballerina Raffaella Prisco che rischia l'eliminazione per decisione della maggioranza dei componenti della sua squadra, guidata da Lo Strego. Per lei un esame davanti ai professori con tre passi a due. La commissione danza la boccia all'unanimità: Raffaella è eliminata dal programma.



MICHELE ENTRA NELLA SCUOLA - Arriva la prima sfida immediata, tra Riccardo Marcuzzo e lo sfidante esterno Michele. Riccardo canta il suo "Sei mia" e Michele risponde con "Master Bluster" di Stevie Wonder. Si prosegue con Riccardo che fa "Se imparassimo" di Marco Mengoni, e Michele risponde con "Oggi sono io" di Alex Britti. Riccardo vince la sfida ma i professori, vista la bravura dello sfidante decidonoche Michele entri come un nuovo allievo della Scuola



FRANCESCO SOSTITUISCE LO STREGO - Francesco e Andreas si candidano a nuovo capitano della squadra guidata da Lo Strego. Dopo la votazione, Francesco viene eletto nuovo leader. Lo stesso succede per la squadra di Riccardo, sostituito da Mike Bird, che però, decide di passare nella squadra di Francesco, facendo cambio con Lo Strego.



LA SFIDA A SQUADRE - I primi a sfidarsi sono Andreas Muller e Vittoria Markow. VInce la seconda e segna l'1-0 per il team di Riccardo. Poi Mike Bird con "Angel" batte Lo Strego che si è cimentato ne "Il Cielo in una stanza". Si prosegue con la sfida tra Sebastian e Oliviero. Vince il primo. Federica col suo inedito 'Attraversando gli anni' batte Alessio che aveva cantato "Dedicato a te" de Le Vibrazioni. Lorenzo accorcia le distanze per la squadra di Francesco, battendo Erik. Alla fine Elisa porta a casa il punto definitivo nella sida contro Giada. Così la squadra di Riccardo vince la sfida a squadre 4-2. Francesco, da capitano, manda se stesso in sfida e anche il ballerino Lorenzo.