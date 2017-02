"Amici", nuovo appuntamento con Francesco Renga e Fiorella Mannoia

E per una volta sotto i riflettori finisce anche Garrison Rochelle, Prof di ballo della scuola, per cantare un medley di canzoni natalizie americane tratto dal suo primo album "Christmas song", prodotto dal Maestro Peppe Vessicchio. Infine Lillo, Greg ed Eleonora Giovanardi ospiti per raccontare la storia del loro ultimo cinepanettone "Natale a Londra – Dio salvi la Regina" prodotto da Aurelio De Laurentiis.