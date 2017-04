9 aprile 2017 12:13 "Amici", Morgan contro il pubblico Eliminata la ballerina Vittoria Via la Markov dei Blu dopo il ballottaggio con Oliviero

Un serale di Amici decisamente frizzante quello che sabato ha visto gareggiare la squadra Blu e quella bianca. Eliminata la ballerina Vittoria Markov dei Blu. Quinto giudice speciale della serata l'attore Marco Bocci, protagonista di uno scontro con Morgan che ha dato dei “bimbiminkia” al pubblico. Ospiti della puntata Francesco De Gregori, Luca e Paolo e Janick Gers, il chitarrista degli Iron Maiden.

MARCO BOCCI, GIUDICE SPECIALE

Tra gli attori più amati, entra in studio Marco Bocci, giudice speciale per il terzo serale. Il suo libro ha scalato le classifiche: “Fa sempre molto piacere essere qui. Questa accoglienza non è da tutti i giorni” dice mentre i ragazzi intonano “sei bellissimo”.

RUDY ZERBI CONTRO MIKE BIRD

“E' la differenza tra interpretazione e stonatura... mi dispiace, ma ti ho visto in una crisi devastante in questo pezzo” dice Zerbi al cantante Mike Bird. Scontro tra Morgan e Rudy: “Non devi condizionare, non ci provare” incalza Morgan. “Quando avrete finito, lui sarà contento di andare a cantare” interviene Elisa. “Marco, ognuno in quetso programma dice quello che gli pare... Non ho detto Mike fai schifo, ho detto in questa canzone ti ho visto in difficoltà...” spiega Zerbi. “Maria è corretto quello che ha fatto Rudy?” chiede Morgan a Maria De Filippi. Niente contro regolamento, però la conduttrice capisce il punto di vista di Morgan.

SCONTRO TRA MARCO BOCCI E MORGAN

L'attore fa presente che c'è troppa polemica sull'esibizione della squadra Bianca e Morgan s'infuria: “Volete le cose random... E' che il problema di base è questo e lo dimostra questo pubblico: sono dei bimbiminkia”. Il pubblico grida “Fuori-fuori”. “Ho detto la verità incalza Morgan - Parlate di bimbiminkia quando non ci sono, io sono il primo che lo dice in faccia”. Piovono fischi e urla... Interviene la De Filippi: “Cerchiamo di capire... ci sono momenti di esasperazione, dove il pubblico reagisce in maniera negativa... Ci sono dei momenti dove quando un ragazzo si toglie una camicia l'urlo per gli addominali è un po' imbarazzante. Gli addominali sono sempre uguali ogni puntata. Quelle urla lì sono imbarazzanti...”. “Devono rimanere gli addominali, devo andare via io...”. Morgan attacca ancora Bocci e il pubblico è evidentemente a favore dell'attore. “Se mi ascolti ho detto che in maniera onestasta mi piacerebbe vedere giovani, ragazzi, artisti che hanno la strada più spianata, meno tensione...”. “Vi siete divertiti a cantare?” chiede Morgan. “Io vedo – ribatte Bocci – ragazzi che si devono esibire senza stare a sentire urla, insulti e altro. Diamogli spazio”.

OSPITE SPECIALE FRANCESCO DE GREGORI

Maria De Filippi accoglie in studio Francesco De Gregori: “Sei arrivato in una puntata un po’ movimentata. Giuro, non è sempre così“ gli dice. Il cantautore ironizza: “Spero di non avere problemi di intonazione”. Poi canta la sua “Rimmel”.