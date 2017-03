"Amici", ecco chi andrà al serale per i Bianchi e i Blu

Nella puntata pomeridiana di sabato pomeriggio si scoprono i primi nomi del cast per il serale di Amici , che partirà sabato 25 marzo , condotto da Maria De Filippi. Passano per il canto Shady, Lo Strego, Riccardo ed Elisa ; per il ballo Sebastian, Andreas e Vittoria. Ecco le prime formazioni tra le squadre. Per i Bianchi capitanati da Morgan ci sono Sebastian, Shady e Lo Strego . Per i Blu con Elisa Andreas, Riccardo, Vittoria ed Elisa . Mancano ancora tre posti al serale...

OSPITE ALESSIO BERNABEI Maria De Filippi chiama Alessio Bernabei ad esibirsi tra i ragazzi. “Sono contento di essere tornato” dice dopo aver cantato “Nel mezzo di un applauso”, il brano che ha portato a Sanremo. MORGAN ED ELISA SCELGONO I COLORI La De Filippi comunica che i posti al Serale saranno 10, di cui uno già occupato da Lo Strego. Regista-coreografo di fama internazionale, ha diretto i più grandi spettacoli del mondo tra cui lo “Schiaccianoci”, arriva in studio Giuliano Peparini. “Sono più agitato io di loro” dice e siede tra i professori. MORGAN ED ELISA SCELGONO I COLORI Poi è la volta di Morgan: “Voi avete questo compito di trasformare il sogno in realtà”. Il cantante sarà uno dei due coach del serale. “Sono contento” dice. Direttore artistico del serale, con 20 anni di carriera, Elisa: “Dobbiamo cercare di far succedere qualcosa di magico”. Morgan la annuncia in studio: “E' una grandissima artista, un'amica, Elisa”. Poi le battute: “La nostra amicizia potrebbe durare pochissimo” scherza Morgan, che sceglie il colore. “Il bianco, perché la presenza di tutti i colori, è la verità”. “A me va bene il blu” aggiunge Elisa. VIENE PRESENTATO IL PRIMO GIUDICE: ERMAL META Durante il serale continueranno i cast itineranti di Amici, annuncia la De Filippi. I due coach verranno affiancati da due professori: da Morgan vanno Boosta e Alessandra Celentano e da Elisa Rudy e Veronica. I giudici saranno 4: viene presentato il primo Ermal Meta. SEBASTIAN AL SERALE Comincia la sfida. Maria De Filippi annuncia che sarà Peparini a decidere chi andrà al serale. Il primo ad esibirsi è Sebastian, che andrà al serale. Celentano: “Ha carisma”. E' nei bianchi.

SIMONE IN LACRIME: ELIMINATO

Il ballerino Simone viene fermato da Peparini a metà di un pezzo, poi il commento: “Sono sicuro che lavoreremo insieme tra qualche anno”.



LO STREGO CON I BIANCHI

“Ha una teatralità affascinante. Per la pettinatura possiamo ancora lavorarci” scherza Boosta commentando l'esibizione dello Strego. “Hai una grande forza interpretativa. Penso per Dna che tu appartenga ai bianchi” dice Elisa. “Non è detto” aggiunge Morgan: “A Boosta piace, lo rispetto, ma... (si rivolge allo Strego) non mi hai stregato, non bisogna essere teatrali. Branduardi non è teatrale, eppure tu canti come Branduardi. La tua teatralità è meglio che non ci sia”. Morgan e Boosta discutono: “Mi fido di Boosta, ti prendiamo, ma dovrai lavorare...”.



TERZO GIUDICE: ELEONORA ABBAGNATO

Con un rvm viene presentato un altro giudice: è l'etoile Eleonora Abbagnato.



RICCARDO E' NEI BLU

“Riccardo secondo me non è pronto per entrare al serale. E' il mio commento. La canzone Caruso l'hai cantata da piano bar, porta molto lontano, ma viene fatto all'inizio, non quando sei in prima serata... Spero ci sia un'evoluzione. Ti faccio tanti auguri”. Rudy Zerby: “Io sono contento... evolviti con noi”. Riccardo è un blu.



VITTORIA E FEDERICA NEI BLU

“La soddisfazione di vederti qui è immensa” dice la Peparini che l'avrà in squadra. Poi è la volta di Federica che canta “Questo piccolo grande amore”. Elisa la vuole nei blu e Morgan è d'accordo. Maria De Filippi annuncia che restano solo tre posti per il Serale. La prossima settimana comunicherà il quarto giudice ai ragazzi. La puntata si chiude.