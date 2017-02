"Amici", cantanti e ballerini si mettono alla prova

I nuovi cantanti e ballerini di " Amici " sono pronti ad esibirsi di fronte ai professori e al pubblico, per dimostrare il loro talento. La squadra de "Gli Streghi" capitanati da Lo Strego dovranno sfidarsi i "Senza Piani" capitanati da Riccardo, a colpi di coreografie e interpretazioni, per confermare il banco e continuare la loro avventura all'interno della scuola.

Nello studio di "Amici" un gradito ritorno: Morgan. Al piano, accompagnato da un'orchestra di archi, l'artista incanta il pubblico con una versione di "Il mio regno" di Luigi Tenco. E' la volta dei ballerini professionisti, che si esibiscono in una mash-up di hit che manda in estasi il pubblico in studio. LA PRIMA SFIDA - Lo Strego e Federica si esibiscono con i rispettivi inediti di fronte ai professori di canto. A spuntarla è Lo Strego , che riceve tre sì su cinque. E' la volta del ballo con Sebastian contro Lorenzo, ma prima del verdetto Elena D'Amario è protagonista di una clip che ripercorre la sua carriera da 'Amici' ai palchi più prestigiosi. Sebastian fa guadagnare un altro punto ai Senza Piani, prima di lasciare il palco ai cantanti Alessio e Thomas. Passa Alessio della squadra degli Streghi. E' la volta di Andreas contro Giulia ed è la ballerina a vincere. Per l'ultima esibizione si sfidano Shady e Riccardo, che tra un gesto e uno sguardo ammettono di avere una storia: è Shady a passare.

I 'SENZA PIANI' SCHIERANO FEDERICA - La squadra perdente dei "Senza Piani" manda in sfida Federica contro Matteo. Due esibizioni per entrambi (una cover e un inedito) e Federica conferma il suo banco. Oliviero e Cosimo si esibiscono davanti ai professori con due coreografie e generi molto distanti. Classica per Oliviero, che balla da solo, mentre Cosimo porta una rumba in coppia con Francesca. Con tre voti passa Oliviero, mentre Cosimo perde e la squadra deve sacrificare un altro elemento. E' Sebastian, che andrà in sfida la settimana prossima.