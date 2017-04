"Amici 16", sul palco Loredana Bertè e Renato Zero

Sono rimasti in otto in corsa per la vittoria. Sabato 29 aprile, in prima serata su Canale 5, sesto imperdibile appuntamento con "Amici 16" e Maria De Filippi. Quinto giudice Renato Zero. Ospiti della puntata Loredana Bertè, che emoziona cantando la sua “Dedicato” e Arisa che si esibisce con il suo successo "La Notte".