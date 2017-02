5 febbraio 2017 16:00 "Amici 16", Andreas chiede una terza squadra. Vincono i Tassorosso La produzione boccia la proposta di creare unʼaltra squadra. Punizione per Vittoria, inschierabile.

Si chiude con la vittoria dei Tassorosso, capitanati da Francesco, la puntata di sabato 4 febbraio di "Amici 16", condotta da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Puntata che ha visto il suo clou nella richiesta da parte di Andreas di creare una terza squadra. La proposta è stata però bocciata dalla produzione. Oliviero vince la sfida e resta nella scuola.

LA RICHIESTA DI ANDREAS

Dopo la sigla della Titova su "Show me how you burlesque" ballata da tutti i professionisti e la proiezione del trailer del film "Smetto quando voglio Masterclass", Maria spiega che questa settimana Andreas, Lo Strego, Alessio e Riccardo (pur non presente a causa della sospensione) hanno fatto richiesta alla produzione di una terza squadra.



La De Filippi subito chiarisce: "La possibilità di una terza squadra non c'è, la produzione l'ha bocciata, ma proviamo a capirne di più". Riccardo dice di essere in panchina da tre settimane ma questa settimana ritiene di meritarsela e Alessio ribadisce che secondo lui ogni settimana vengono fatte scelte per simpatia ed amicizia lasciando fuori volutamente i più forti a prescindere da come vadano le audizioni.



Lo Strego era convinto da martedì che oggi non si sarebbe esibito e invece si è accorto di essere la prima scelta della sua squadra, aggiunge che nelle ultime due settimane non ha cantato e Vittoria precisa che aveva rifiutato l'audizione, cosa che Lo Strego attribuisce ad un crollo emotivo che non gli ha consentito di cantare. Shady spiega che non c'è volontà da parte di nessuno di tarpare le ali agli altri.

PRIMA MANCHE

Comincia la sfida a squadre, la prima prova vede contrapporsi Cosimo e Andreas, che esclude la Celentano; Andreas balla un passo a quattro della Peparini su "Se rinasci" di Emma con Simone, Gian Maria e Martina; Cosimo si esibisce nel passo a due della TItova su "Angel" con Francesca. La sfida finisce 1-0 per Senza Piani.



Nella seconda prova Federica vs. Lo Strego, la prima canta "Stay with me", il secondo si esibisce in "Cara" di Lucio Dalla: 2-0 per i Senza Piani.



Maria chiama Vittoria al centro e le mostra un filmato delle audizioni in cui i compagni le consigliavano di schierare Sebastian ma lei non lo ha messo in squadra. I giudici sostengono che abbia sbagliato a non schierare i due più bravi. Veronica quindi comunica la punizione a Vittoria, per questa settimana è inschierabile e al suo posto entra Sebastian; quest'ultimo esclude la Titova e si sfida con Simone; Sebastian balla il passo a cinque della Peparini su "Bird set free" con Stefano, Marcello, Gian Maria e Simone Nolasco, mentre Simone esegue una coreografia di Emanuel Lo su "Put your hands where my eyes could see" con Gian Maria, Simone Nolasco, Marcello e Giuseppe. Sebastian, vedendo VIttoria in lacrime, termina la sua esibizione davanti a lei e le fa una carezza e Maria si complimenta per il suo gesto gentile. 3-0 per i Senza Piani, che vincono la prima manche.

