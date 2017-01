Pier Silvio Berlusconi: "Amici, un prodotto nato in Italia grazie alla De Filippi. Ne siamo orgogliosi"

Il vice presidente di Mediaset , Pier Silvio Berlusconi , è intervenuto al Tg5 per complimentarsi con " Amici ", un patrimonio dell'azienda. "Amici non è un format internazionale, ma un prodotto nato in Italia grazie a Maria De Filippi che è stato il primo di questo genere, il talent, e che negli anni ha sfornato veramente tantissimi talenti - ha detto -. E' tutto di altissimo livello, è un prodotto di cui siamo veramente orgogliosi".

"Non è solo un grande spettacolo - ha continuato - perché tutto è di altissimo livello dalla scena, alle coreografie, a tutto ciò che il pubblico riesce a vedere, ma ha anche il merito di rimettere al centro dell’attenzione la musica e il talento in particolare. Quindi è un prodotto di cui siamo veramente orgogliosi".



"Questa sera sarà una festa per Canale 5 - ha concluso -, una festa per tutti i ragazzi di Amici non solo per chi vincerà perché tutti hanno potuto inseguire il loro sogno e spero in una grandissima festa che la nostra televisione offre anche a tutto il nostro pubblico".



In apertura della finalissima del talent Maria De Filippi ha ringraziato pubblicamente l'editore per le belle parole espresse.