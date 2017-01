15 maggio 2016 17:11 Amici, un altro successo per gli ascolti del sabato Eliminata la band La Rua, in cinque ancora in lizza Settimo successo consecutivo per Maria De Filippi. Vincitori della serata la squadra Blu, quarto giudice Biagio Antonacci

Settimo successo consecutivo per Maria De Filippi che ancora una volta con la puntata di “Amici” si aggiudica la leadership del sabato sera con il 22.27% di share pari a 4 milioni 400 mila telespettatori. A vince questa sfida la squadra Blu di Nek e J-Ax. Fuori la band La Rua. Sono rimasti in cinque a contendersi la semifinale: i contanti Elodie e Lele e il ballerino Gabriele della squadra Bianca e il cantante Sergio e il ballerino Ale per la squadra Blu.

Nella prima manche è la squadra Blu a cominciare con Nek, che schiera il Duetto con Direttore Artistico, Sergio con J-Ax in "My way" di Frank Sinatra, a cui Emma risponde con Elodie in "Cuore" di Rita Pavone. La Oxa vota per i Bianchi, la Ferilli idem. 1-0 per i Bianchi.



Seconda prova, Ax schiera Sergio in "The sound of silence" di Simon & Garfunkel, mentre Elisa ed Emma rispondono con Gabriele nel quadro "50 sfumature di grigio" con diciannove professionisti tra cui Elena, Fabrizio, Stefano, Gian Maria, Simone e Giuseppe sulle note di "Crazy in love" di Beyoncè; Loredana è perplessa ma poi vota per Sergio, Sabrina è a favore dei Bianchi e Anna è per i Blu. 1-1.



Prima della terza prova, che rimane secretata fino alla fine della manche, viene annunciato con una clip il quarto giudice, si tratta del cantautore Biagio Antonacci che fa il suo ingresso in studio accolto da un'ovazione del pubblico e ricorda che a settembre inizia il suo tour con tappe a Milano e Roma; Elisa schiera i La Rua che cantano una versione da loro riarrangiata di "Hurt" di Johnny Cash e Antonacci si complimenta con loro perchè sono "internazionali"; Ax risponde con il quadro sul bullismo, una coreografia che l'ha molto toccato perchè da piccolo è stato bullizzato e questo pezzo lo interpretano Sergio ed Ale con sei professionisti sulle note di "What a wonderful world"; al termine, Ax è visibilmente commosso e tutto il pubblico applaude fragorosamente.

Quarta prova, Elisa schiera Bianchi vs Blu con Ospite, Lele e Sergio si esibiscono con Antonacci e il chitarrista acustico Massimo Varini rispettivamente in "Iris" e "Quanto tempo ancora". La Bertè vota per i Bianchi, mentre Ferilli e Oxa votano per i Blu. 2-1 per i Blu.



Quinta prova, in cui Morgan, che accompagna gli allievi con la chitarra, mette a confronto il "funky bianco" con il "funky nero", Elodie vs Sergio per vedere chi ha più "groove"; la prima canta "F.u.n.k.", poi il secondo "Walk on the wild side", di nuovo Elodie propone "Kiss" e Sergio "New religion" e si chiude con Elodie in "Upside down" e Sergio in "Another one bites the dust". La Bertè vota per i Bianchi, la Oxa per i Blu e la Ferilli per i Bianchi. 2-2. VInce la prima manche la squadra Blu grazie alla terza prova in cui sia la giuria che Antonacci ha preferito l'esibizione di Sergio ed Ale; Ax chiama Lele, i ragazzi La Rua e i professori Gabriele; Emma ed Elisa salvano Gabriele e i professori recuperano Lele. I La Rua sono eliminati temporaneamente dal programma in attesa del ballottaggio.