Amici, Biagio Antonacci e Virginia Raffaele superospiti della puntata

I ballerini e i cantanti di " Amici 15 " sono pronti a sfidarsi nei quarti di finale, con la competizione che si fa di puntata in puntata sempre più avvincente ed emozionante. Superospiti della serata la comica di razza Virginia Raffaele e il cantautore Biagio Antonacci , nel ruolo di giudice speciale. Le sorprese non mancheranno, come Maria De Filippi che si improvvisa ballerina e si tuffa nelle danze insieme al cantante Sergio...

Ormai manca poco alla finalissima e i ragazzi dovranno giocarsi il tutto per tutto sul palco, per dimostrare ai giudici il loro talento. La squadra Blu di J-Ax e Nek può contare solo sul cantante Sergio e il ballerino Ale, mentre i Bianchi di Emma e Elisa somo in vantaggio con ben quattro elementi: Lele e Elodie, come cantanti; la band La Rua e il ballerino Gabriele.