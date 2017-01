Amici 15, svelati i direttori artistici del serale: Emma, Elisa, Nek e J-Ax

I nomi erano già trapelati in Rete nei giorni scorsi e anche il settimanale "Chi" li aveva dati quasi per certi. E ora è arrivata la conferma ufficiale. J-Ax quindi approda alla scuola della De Filippi dopo l'addio burrascoso a "The Voice", mentre che Nek gravitasse nell'orbita della tramissione lo si era intuito quando a gennaio era intervenuto con un messaggio per consolare la ballerina Gessica, costretta all'abbandono per un infortunio.