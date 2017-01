Amici 15, nella scuola lacrime e 'botte' in vista del serale

Ad "Amici 15" si avvicina la fase del serale e in questa settimana i ragazzi si sono impegnati al massimo per dimostrare il loro valore ai direttori artistici Emma, Elisa, J-Ax e Nek. I risultati hanno reso orgogliosi i professori della scuola: a Veronica Peparini sono venuti i brividi vedendo ballare Andreas "è la prima volta che mi emoziono così", mentre Kledi ha apprezzato lo spirito animalesco della coreografia preparata per Gabriele.