Amici 15, Luca Carboni entra nella Scuola: "professore" per un giorno

Un'accoglienza calorosa quella riservata dai cantanti della Scuola di "Amici 15" a Luca Carboni. Il cantautore bolognese, ospite per un giorno nel talent di Maria De Filippi, ha imbracciato la chitarra per accennare ad alcuni suoi brani di successo, come "Ci stiamo sbagliando ragazzi" e "Inno nazionale".



Poi Carboni, reduce dal successo del suo ultimo album "Pop-up", ha lasciato spazio alle esibizioni dei ragazzi. Chiara, seduta al piano, ha fatto ascoltare al cantautore il suo brano scritto in inglese, "Blind", raccogliendo applausi. Inedito anche per Cristiano, che con la sua chitarra ha proposto "Ritornerai". Doppia performance per Daniele e i La Rua, che hanno offerto una trascinante versione di un classico di Luca Carboni, "Ci vuole un fisico bestiale" e poi hanno suonato il loro inedito "Non sono positivo alla normalità".



Ma le sorprese per i cantanti non finiscono qui. Nella Scuola, infatti, sta per entrare un nuovo "professore" d'eccezione: Edoardo Bennato, che metterà al servizio dei ragazzi la sua esperienza e offrirà spunti interessanti.