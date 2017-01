Per una grande vittoria ci vuole un cantante grande. E Sergio Sylvestre è big davvero. Come stazza, certo, ma anche per la sua voce ricca di soul che lo ha portato a vincere "Amici 15". E lui si gode il momento. "Non la vivo come una rivincita - dice a Tgcom24 - ma è una vittoria contro quelli che dicevano che nella vita non avrei fatto nulla". Intanto la finale ha fatto il record di ascolti con il 29,20% di share .

Sergio racconta a Tgcom24 il suo arrivo in Italia, il rapporto con Elodie, la gioia per la vittoria e le prossime collaborazioni con J-Ax e Fedez.



ASCOLTI SEMPRE AL TOP - Nove puntate nove vittorie con una grandissima finale che fa il pieno di ascolti. Il talent di Maria De Filippi chiude in bellezza la sua quindicesima edizione con 5 milioni 835 mila telespettatori. Anche gli ascolti delle fasce sia di prima sia di seconda serata sono eccezionali: grazie a "Amici" Canale 5 in prima serata si aggiudica una share del 22.20% pari a 5 milioni 606 mila telespettatori e in seconda serata supera il 30% (30.85%) pari a 3 milioni 918 mila telespettatori, mentre Rai Uno si arresta in prime time al 15.90% e in seconda serata al 10.13%. Record in share sul target 15-34 anni con il 41.90%.



Grande successo anche sui social. Complessivamente la finale ha ottenuto su Twitter un dato da record con 328mila e 176 tweet. Un risultato che naturalmente ha garantito la vetta nei TT Italia e nei TT Mondo.