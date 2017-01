Amici 15, il ballerino Michele: "Sono cresciuto molto in questi mesi, ora riparto da Elisa"

Michele subito dopo l'eliminazione è arrivata la una bella consolazione...

Esatto. Sono già al lavoro per il nuovo video di Elisa. Uscire in questo modo mi ha aiutato a tirarmi su. Sono molto contento. È un bellissimo modo per approcciarmi al mondo del lavoro.



Sei cresciuto molto in questi mesi...

"Amici" ti fa crescere come artista e come persona. Ho superato molti ostacoli anche legati al mio carattere. Professionalmente ho imparato tanto



A chi devi dire grazie?

A tutti. E soprattutto Veronica, che mi ha regalato delle coreografie stupende. Me le ha cucite addosso. Mi ha aiutato tanto. Sono riuscito anche a convincere Garrison che all'inizio era un po' contrario. Già prima del serale mi ha dato dei bei voti



Tornando alla sfida, avresti preferito scontrarti con un ballerino?

Sicuramente. La band era molto forte, ero consapevole della difficoltà... E' andata così...



Hai ritrovato la tua fidanzata Carlotta...

É sempre con me. La prima cosa che ho fatto una volta fuori è stato riabbracciarla. Non è facile stare lontano da una persona che si ama. Ci siamo subito ritrovati