Amici 15, i Bianchi festeggiano per il cd di Elodie

Ovviamente il pensiero di tutti corre alla finale e ai brani che dovranno affrontare. Le prove vanno avanti intense e i ragazzi mettono tutte le proprie energie, ormai a un passo dal traguardo di questo percorso che li ha visti protagonisti quest''anno. Elodie ripassa i suoi inediti seguendo le correzioni del Maestro Perris e i consigli dell'assistente di canto; Sergio prova le sue canzoni tra le quali c'è "Est-ce que tu m'aimes". Anche Lele mette a punto i suoi pezzi e canta "Ain't No Sunshine", cercando di mettere "più cuore" nelle sue canzoni E anche Gabriele, nonostante abbia già vinto il premio per la danza, non abbassa la tensione perché in fondo è in corsa anche lui per il premio finale.



Per i Bianchi c'è anche un fuori programma: mentre Gabriele e Lele si complimentano con Elodie per l’album, interviene la voce di Maria la quale dà solo il tempo a tutti di una canzone del cd per prepararsi e per uscire a cena a festeggiare; gli allievi si cambiano rapidamente e riescono in tempo ad essere pronti per la fotografia sul divano e beneficiare così del premio.