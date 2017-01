Amici 15: Elodie e Sergio passano al serale, eliminati Benedetta e Nevenera

Il serale è ormai alle porte, tanto che si va completando il cast con l'annuncio della giuria e degli ospiti speciali. L'edizione di quest'anno sarà davvero di lusso con Loredana Bertè, Anna Oxa e Sabrina Ferilli a giudicare le esibizioni dei ragazzi con Morgan battitore libero e ospite fisso. Ne vedremo delle belle.



IL RACCONTO DELLA PUNTATA

Ad aprire la puntata ci pensa una grande ex, Deborah Iurato, vincitrice dell'edizione 13, che con Giovanni Caccamo interpreta "Via da qui", il brano che hanno portato a Sanremo. Dopodiché arrivano i direttori artistici: Emma, Nek, J-Ax ed Elisa. Dopo due batoste prese nelle puntate precedenti i Blu di Nek e Ax conquistano il primo punto nella prova dell'imitazione dei suoni: il temporale di Elisa ed Emma non convince proprio...



Viene quindi presentata la prima delle tre donne che faranno da giudici di questa edizione. Si tratta di un gradito ritorno: Loredana Bertè. Quindi Benedetta si presenta davanti alla commissione per il giudizio. La ballerina riceve una sfilza di no e nemmeno i direttori artistici vengono in suo soccorso: è eliminata. Prima dell'esibizione dei La Rua c'è tempo di conoscere il nome del secondo giudice: è Anna Oxa.



La prima felpa verde - Tocca a Elodie presentarsi davanti alla commissione. Per lei è un sì all'unanimità. Presa la felpa verde interpreta "Un'estate fa" su richiesta di Elisa. Ax le chiede invece di cantare "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato. Emanuele si esibisce in un ballo caraibico in coppia con Francesca. Joshua invece è costretto a interrompere la sua esibizione a causa di un problema con gli ear monitor. Nuova sessione di ballo con Arianna che si esibisce in un numero di tip-tap, sicuramente poco usuale per la platea di Amici.



Un'altra eliminazione - Davanti alla commissione adesso ci sono i Nevenera. La commissione esprime il suo no all'unanimità e anche per i direttori artistici il parere è negativo. Il gruppo abbandona il sogno del serale e anche la scuola. Quindi tocca a Sergio presentarsi al cospetto dei professori, sulla spinta degli utenti della provaVodafone della settimana. Per lui la partenza è più che incoraggiante, ma l'infilata di "sì" si interrompe con Rudy Zerbi che lo giudica non ancora pronto. E così per lui la corsa al serale continua...



Un ballo dedicato... - Alessio per la sua esibizione coinvolge la Celentano per cercare di farle cambiare idea su lui. Lei si accomoda su una poltrona (con un accavallamento di gambe ironicamente da vamp) e dopodiché lui inizia a ballarle intorno. Al termine lei conferma che lui "non fa parte del suo mondo" ma si lascia andare a un complimento su "una naturalezza innata che è la tua particolarità".



La scelta di Elodie e la sorpresa di Sergio - Ma è il momento delle scelte: Elodie deve dire in quale squadra andrà a militare. La cantante ringrazia J-Ax e Nek ma poi vola tra le braccia di Emma ed Elisa per vestire la divisa dei Bianchi. Si alza il velo anche sul terzo giudice: un altro ritorno, quello di Sabrina Ferilli. Ma c'è tempo anche per una sorpresa: Nek e J-Ax concedono a Sergio il lasciapassare per il serale. E lui li ringrazia scegliendo la squadra Blu. La ciliegina sulla torta è l'annuncio di Morgan ospite fisso. Per il serale il cast è quasi completo: ci sono ancora 4 posti liberi per 6 studenti. Chi riuscirà a conquistarli?