Amici 15, Anna Oxa su Fb: "Lascio l'Italia per motivi di sicurezza". Ma il post dopo un po' scompare

Finale con giallo per la partecipazione ad " Amici " di Anna Oxa . Dopo alcuni momenti di tensione durante la diretta, con battibecchi con la comica Virginia Raffaele e con un giornalista, sulla pagina Facebook della cantante sono apparsi due post in cui, tra le altre cose, annunciava di " lasciar l'Italia per motivi di sicurezza ". I post sono stati poi cancellati.

Per la Oxa è stata una finale piuttosto tesa. Dopo la polemica con Virginia Raffaele scoppiata durante la conferenza stampa di presentazione, quando la cantante si è dissociata dalla sua comicità per alcune battute, il "duello" è proseguito in diretta. La Raffaele, nei panni di Sabrina Ferilli, ha ringraziato la Oxa "che non ha mai finto di divertirsi. Grazie per non essere stata con noi quest'anno". Anna dal canto suo ha risposto che preferiva ascoltare le canzoni che certe parole.



Ma non è finita qui: la giudice ha prima battibeccato con un giornalista, poi ha messo in difficoltà Elodie chiedendole se avrebbe incassato i diritti delle canzoni che "Fabrizio Moro ti ha regalato" e infine è stata l'unica, tra giudici e direttori artistici, a non partecipare all'esecuzione de "Il mio canto libero" di Battisti. Poi i post, durissimi, apparsi e poi rimossi.