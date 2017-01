"Verissimo Speciale Amici", Maria De Filippi si racconta a cuore aperto a Silvia Toffanin

Maria De Filippi svela le sue paure e retroscena sul suo carattere: "Quando vado negli studi altrui mi sento sempre fuori luogo, per questo motivo vado in giro ancora adesso con il mio astuccio delle medie che contiene le caramelle, per timore di restare senza salivazione come mi accadde la prima volta", dice la signora della tv, rivelando di combattere la tensione anche con un pizzico di scaramanzia. "Non ho altri riti, ma a C'è posta per te, quando scendo le scale che portano in studio, devo sempre appoggiarmi con il braccio sinistro alla spalla di una persona che lavora con me. Siccome questo gesto la prima volta ha portato bene, poi l'abbiamo ripetuto nel tempo”.



Nonostante sia ormai una regina del piccolo schermo, la conduttrice confessa di affidarsi spesso ai suggerimenti del marito Maurizio Costanzo: "Gli chiedo spesso consigli e, anche se non glieli chiedessi, me li darebbe lo stesso - afferma - Poi, da lui vengo spesso sgridata. Ultimamente, per esempio, mi sgrida perché vorrebbe che alcuni dei ragazzi di Amici cantassero una determinata canzone, ma non c'è verso di fargli capire che i brani li scelgono i direttori artistici, non io". A Silvia Toffanin che suggerisce di chiamare Costanzo a fare il direttore artistico del suo show, al conduttrice ribatte: “Non lo farei mai. Fare una trasmissione con Maurizio mi metterebbe ansia”.



Durante la lunga chiacchierata, Maria De Filippi condivide anche alcuni ricordi del passato, di quando da ragazza non pensava assolutamente alla tv: "Si nasce fortunati quando si nasce con una passione, come quella della musica o del ballo. E poi si nasce come è successo a me, senza una particolare passione per fare qualcosa. La vita – chiosa - poi ti porta a fare quelle cose che non pensavi di fare. A quel punto è importante fare quelle cose bene. Io non pensavo di fare tv, non pensavo al matrimonio e non pensavo nemmeno di vivere a Roma”.



E sempre parlando della sua giovinezza dice: "All'università ero una secchiona, perché mi piaceva Giurisprudenza, ma al liceo no. Ho preso anche un esame in greco. Mia mamma insegnava latino, greco e italiano e al pomeriggio preparava le lezioni per i suoi studenti o dava ripetizioni. Io copiavo quello che lei scriveva su dei rotolini di carta cerata, li arrotolavo e durante i compiti in classe li srotolavo per copiarli".



Infine, ancora qualche parola sugli affetti più cari, a partire dal figlio Gabriele. Il suo arrivo in famiglia, spiega la conduttrice, non ha fatto al differenza per Costanzo, ma "a me moltissimo. Sono diventata più ansiosa. Con mio figlio sono stata molto severa, forse troppo. Ora per certi versi mi sono ammorbidita, per altri no. Ho dovuto fare cose che mai avrei pensato di fare. Ho dovuto dire le cose che mia madre diceva a me”.



Durante lo speciale ci sarà spazio anche per le esibizioni live dei ragazzi delle delle due squadre di Amici, quella Blu e quella Bianca e momenti dedicati alle interviste ai coach Emma, Elisa, J Ax e Nek, nonché ai super giurati, tra i quali Loredana Berté.



Non mancherà il consueto angolo riservato a "Il Segreto". In studio sarà presente l’affascinante Gonzalo, interpretato dall'attore Jordi Coll.