10 novembre 2015 "Amici", Natalia Titova: "Basta ballare, ora salgo in cattedra" La nuova insegnante di danza della scuola svela: "Era ora di appendere le scarpette al chiodo"

Dopo una prima incursione, lo scorso gennaio, ad "Amici" ora Natalia Titova torna nella scuola come insegnante al fianco di Veronica Peparini, Alessandra Celentano, Kledi Kadiu e Garrison Rochelle. A "Tv Sorrisi e Canzoni" si è detta entusiasta della nuova avventura come coreografa: "Ho capito che era il momento di appendere le scarpe al chiodo. Non mi sentivo più a mio agio con le scollature e le gonne con lo spacco".

Una decisione maturata nel corso del tempo perché "fino a tre/quattro anni fa mi sentivo più ballerina che maestra. Da due anni invece ballo sempre meno e lavoro nella mia scuola di danza. Non è solo una questione di età, non mi sentivo più bene come donna".



Dentro la scuola andrà ad inserirsi in una squadra già rodata, ma la cosa non la spaventa perché "conosco da tanto tempo Alessandra e con Garrison ho già lavorato. Non ci sono professori buoni o cattivi, solo visioni molto diverse del ballo".