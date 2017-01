"Amici", la squadra Blu perde un altro componente: Chiara eliminata

Gli ospiti musicali della quarta puntata di Amici sono stati Ornella Vanoni (in duetto con Nek) e Francesco De Gregori (che si è confrontato con Emma ed Elisa), mentre Edoardo Leo è stato il quarto giudice in studio.



La prima manche ha visto la vittoria della squadra dei Bianchi, nonostante il punto di Ale nella seconda prova contro Gabriele, che aveva fatto sperare a J-Ax e Nek nell'ennesima serata magica, dopo quella si sabato scorso. La prima eliminata provvisoria è stata Chiara, per l'inferiorità rimarcata da professori e giudici rispetto a Sergio, oltre che ad Ale.



Nella seconda manche c'è stata invece la riscossa dei Blu, propiziata dal punto iniziale di Sergio contro Lele. Ma quando si è arrivati al ballottaggio, è avvenuto il colpo di scena: i Bianchi decidono di schierare Elodie contro Chiara. Chiara ha cantato il suo inedito "Come on", "Crazy in love" di Beyoncé e "I don't want to miss a thing" degli Aerosmith, ma giudici e professori hanno preferito le esibizioni di Elodie su "I put a spell on you" di Nina Simone, "L'isola che non c'è" di Edoardo Bennato e "Why" di Annie Lennox. Chiara viene eliminata ma Maria De Filippi le svela un'ottima notizia che ripaga la delusione della serata: "L'importante è che tu abbia fatto tutto quello che volevi fare. Kekko dei Modà intanto ti ha già invitato ad aprire i suoi concerti a San Siro". Una bella soddisfazione.