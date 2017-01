12 dicembre 2015 "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite dʼonore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà lʼamore"

Nella quarta puntata di Amici 15 i vincitori sono i componenti della squadra di Sergio, che batte Michele e i suoi per 5-4. Ospite d'onore invece la bella Emma Marrone, che ha presentato "Adesso", il suo nuovo album e cantato il singolo "Arriverà l'amore". La futura coach del Serale del talent di Maria De Filippi torna quindi a casa e ritrova il suo ex Stefano De Martino...

"Amici 15", vince la squadra di Sergio 1 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 2 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 3 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 4 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 5 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 6 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 7 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 8 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 9 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 10 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 11 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 12 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 13 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 14 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 15 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 16 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 17 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 18 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 19 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 20 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 21 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 22 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 23 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 24 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO 25 di 25 Instagram Instagram "Amici 15", vince la squadra di Sergio Ospite d'onore della quarta puntata del talent Emma Marrone, che canta il suo singolo "Arriverà l'amore" GUARDA FOTO E VIDEO leggi dopo slideshow

EMMA INCANTA TUTTI Emma canta il suo ultimo fortunato single, subito all'inizio della puntata, "Arriverà l'amore" e il pubblico canta con lei in piedi. Poi il via al talent. La cantante seduta vicino a Maria, sembra fare prove tecniche per il serale, intanto si annuncia una puntata strana, durante le prove qualcosa non è andato bene per i concorrenti... tra inschierabili ed esclusi eccellenti. Queste le squadre: Sergio ha scelto Elodie, Gabriele, Gessica, Nick, Luca e Andreas. Michele si prende Lele, La Rua, Metrò, Luca-Benedetta, Floriana, Paolo. Gli sfidanti sono i cantanti Joshua e Irene e il ballerino Pasquale.



LA PRIMA SFIDA Carlo Di Francesco critica i criteri con cui i capisquadra hanno scelto i componenti, soprattutto Antonio dei Metrò: "L'inciso lo avete cambiato... ma male. Tu lo stonavi. E sei troppo costruito. Studi le cose a tavolino" dice. E la prima sfida quindi è proprio tra la band e uno sfidante scelto da Di Francesco, Joshua: "Lui è sincero quando canta"

I Metrò cantano l'inedito Uno qualunque con il sostegno del pubblico. Joshua No wowan no cry di Bob Marley... Poi i Metrò tornano con Counting stars dei One Republic, che non spicca per originalità...mentre Joshua parte all'attacco con Give me love di Ed Sheeran per e conquista tutti. La vittoria è sua.





Carlo Di Francesco critica i criteri con cui i capisquadra hanno scelto i componenti, soprattutto Antonio dei Metrò: "L'inciso lo avete cambiato... ma male. Tu lo stonavi. E sei troppo costruito. Studi le cose a tavolino" dice. E la prima sfida quindi è proprio tra la band e uno sfidante scelto da Di Francesco, Joshua: "Lui è sincero quando canta"I Metrò cantano l'inedito Uno qualunque con il sostegno del pubblico. Joshua No wowan no cry di Bob Marley... Poi i Metrò tornano con Counting stars dei One Republic, che non spicca per originalità...mentre Joshua parte all'attacco con Give me love di Ed Sheeran per e conquista tutti. La vittoria è sua.

SI BALLA Maria chiama le prove e i vari sfidanti. Si parte con Lele contro Sergio, che si esibisce in una performance dance. Maccarini ha apprezzato Lele "ma vedere Sergio in quel modo...". Punto a lui! 1-0 per la sua squadra. Passo a 4 per Gabriele e altri 3 professionisti, Luca si esibisce in un pezzo latino americano. La Titova sottolinea la crescita di entrambi ma preferisce Luca a cui dà il punto.



...E SI CANTA



Tra Elodie e La Rua il punto va alla prima: "Elodie è stata pazzesca, era un peccato che il pezzo fosse così corto e sono felice che il pubblico le abbia tributato quello che merita, punto a lei", dice Zerbi."



SERGIO IN VANTAGGIO



Prova comune di ballo per Michele e Andreas che danzano con due professioniste. La Titova si complimenta con entrambi ma dà il punto al secondo. Squadra di Sergio in vantaggio 3-1.

LA GARA CONTINUA LELE CONTRO LUCA; MICHELE E ANDREAS E INFINE LA RUA CONTRO NICK



Luca ha mal di gola e chiede di non cantare "per rispetto al pubblico". Ma viene convinto da Di Francesco a esibirsi. Lele canta il suo inedito. Punto a lui". 3-2 per la squadra di Sergio.

Michele e Andreas tornano a ballare. Titova: "Due stili diversi. Michele ha momenti più morbidi e fluidi, Andreas è a casa e ha più consapevolezza, mi ha convinto di più anche stavolta". Punto a lui. Punto a La Rua, che canta un inedito nella sfida conto Nick. Quest'ultimo è toccato dalla canzone e fa i complimenti alla band.

DIFFICILE SFIDA TRA ANDREAS E MICHELE



Nella prova di ballo Andreas si scatena nel suo stile hip hop. Passo a due molto intenso per Michele. La Titova è molto indecisa. Chiede ai due ballerini di riballare improvvisando sulle note della canzone di Emma, che si esibisce di nuovo con il suo singolo. Estavolta Natalia deve dare il suo voto, che va a Michele. Sergio e Michele vanno a pari: 4-4



VOCI A CONFRONTO, LA SQUADRA DI SERGIO VINCE LA QUARTA PUNTATA



Sergio propone Iris in un'sibizione impeccabile, che "oscura" Lele, il quale si cimenta invece in una cover alla chitarra. Vittoria a Sergio, che passa in testa e con 5-4 si aggiudica con la sua squadra la quarta puntata.