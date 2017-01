"Amici 15", vince la squadra di Elodie

E' stata la squadra di Elodie ad aggiudicarsi la puntata. Le due squadre si sono allenate duramente per tutta la settimana e i professori hanno riconosciuto a tutti l'impegno. I ballerini e cantanti della squadra nera hanno però raggiunto per primi i cinque punti della vittoria. Ospiti speciali della puntata The Kolors , che sono tornati tra i banchi della scuola per presentare il loro nuovo singolo .

IL RITORNO DI THE KOLORSStash e The Kolors aprono le danze presentando il loro nuovo singolo "Ok". Per la band le cose stanno andando bene e Stash sta "lavorando a distanza con un produttore di Los Angeles". Gessica e Federica si fronteggiano per il banco. Prima propongono il loro cavallo di battaglia e poi una coreografia comparata. Entrambe ricevono i complimenti per la preparazione, ma è Gessica a rimanere nella scuola.