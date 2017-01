"Amici 15", Sergio si commuove: "Venivo deriso per il colore della pelle"

La finale di " Amici 15 " si avvicina e i ragazzi nella "casetta" sono sempre più in sintonia tra di loro. Mentre Ale ripassa la coreografia sul bullismo sulle note di " What a wonderful world " Sergio Sylvestre , che canterà il brano, si commuove. Il messaggio della coreografia lo fa infatti piangere e tornare indietro nel tempo, a quando aveva 10 anni e veniva deriso a scuola per il colore della pelle : "Non riuscivo a parlarne con mia madre", confessa.

La coreografia racconta infatti la storia di un ragazzo che a scuola, in mensa, viene preso di mira da gruppetto di bulli tra l'indifferenza della gente intorno che finge di non vedere. Bullismo e razzismo sono due tempi che stanno molto a cuore a Sergio. Il 24enne è nato a Los Angeles e quattro anni fa è arrivato in Italia in vacanza e ha deciso di fermarsi.

L'allievo in passato è stato vittima di bullismo e razzismo e per la prima volta ne parla nel talent di Maria De Filippi. Si rammarica per quello che ha passato e vorrebbe "un mondo migliore". E dopo l'esibizione fa commuovere J-Ax che non riesce a trattenere le lacrime.