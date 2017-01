"Amici 15", nella seconda puntata l'eliminato è Patrizio

“Sei straordinario”, dice la De Filippi a Patrizio dopo il verdetto della giuria, "Riuscire ad esibirsi qui è stato un traguardo”, risponde Patrizio e Morgan aggiunge: "Sei un fuoriclasse vero penso che lavorerai tanto”. Serata all'insegna delle prime polemiche tra giudici e coach, che spesso non approvano e condividono le scelte fatte da Morgan, Sabrina Ferilli, Anna Oxa e Loredana Bertè. Ad affiancare Maria un giudice “molto particolare”, Giorgio, il bambino che ha partecipato alla prima edizione di Pequenos Gigantes. Con una gara di ballo di gruppo si decide chi deve iniziare e i Blu, capitanati da Nek e J-Ax vengono decretati vincitori da Giorgio che dice: "I maschi hanno ballato più meglio".



Nella prima prova Emma ed Elisa schierano il duetto con ospite, Lele con i The Kolors, mentre i Blu rispondono anche loro con il duetto con ospite, ovvero Chiara con i Modà. Il primo punto va all'unanimità a Lele dei Bianchi.



Seconda prova. J-Ax chiama il Duetto con il Direttore Artistico, Sergio canta con Nek in un mix formato da "Locked out of heaven" e "Walking to the moon"; Ax chiede il voto di Morgan e, dopo averla sentita non a favore dei Blu, spegne Loredana. Anche Elisa chiama il Duetto con Direttore Artistico, Emma canta "Io di te non ho paura" e Gabriele balla una coreografia su questo brano con quattro professionisti; Sabrina vota per i Blu avendo visto "qualcosa di diverso", Morgan invece preferisce i Bianchi perchè ha visto emergere Nek rispetto a Sergio e Anna, che non trova ancora espressività in Gabriele, vota per i Blu. E' 1-1.



E' la volta della terza prova che prevede l'ingresso del quarto giudice introdotto da un filmato; si tratta dell'attore e regista Carlo Verdone accolto da un fragoroso applauso in studio. La terza prova è quella che rimane secretata fino alla fine, Emma propone l'inedito di Elodie scritto da Fabrizio Moro, "Un'altra vita", sul quale Alessio balla con la professionista Rachel e va in onda un filmato riguardante il ballerino, che ripercorre la sua emozione quando ha saputo il tema della canzone sulla quale si sarebbe esibito. Nek risponde con l'esibizione di Michele con venti professionisti nel quadro "Gli immigrati" sulle note di "C'è tempo" di Ivano Fossati. Elisa chiede il parere vincolante di Morgan e spegne la Oxa; votano tutti tramite l'ipad, Morgan dice di non sapere a chi dare la sua preferenza, Elisa perora lungamente la causa della sua squadra, Nek ed Emma rispondono, poi interviene la Ferilli che dice di aver sentito una stonatura da parte di Elodie.



Per la quarta prova i Bianchi schierano la corale di canto con i direttori artistici. Anche i Blu fanno il canto di squadra. Anna Oxa vota per i Blu “ma con meno parolacce” e anche Loredana Bertè. Emma non ci sta ma, dopo un po' di polemiche il punto va ai Blu. Due a uno per loro. Per l’ultima prova i Bianchi schierano la corale di ballo in stile Bolliwood che riceve i consensi di tutti i giudici. I Blu rispondono con l’esibizione di Patrizio. La Ferilli vota Bianchi; Anna Oxa vota i Blu. “Tiri fuori l’anima delle persone quando balli”, dice la Bertè a Patrizio e vota Blu. Tre a uno per i Blu. E' il momento di sapere chi vince la prima manche, si tratta della Squadra Blu, per la quale ha votato nella terza prova Carlo Verdone e il punteggio finale è di 4-3. Nek e Ax propongono l'eliminazione dei La Rua, i ragazzi chiamano Gabriele e Rudy per conto dei professori, scelgono Alessio; Emma ed Elisa salvano Gabriele e i professori salvano i La Rua. Alessio è il primo eliminato, temporaneo,



Momenti di divertimento con il piccolo Giorgio e con il gioco delle cabine telefoniche e stupore sui social quando Daniele dei La Rua ha baciato sulle labbra un componente del suo gruppo, tra i momenti più commentati della serata!