"Amici 15", mercoledì il gran finale: Elodie, Sergio, Lele e Gabriele si contendono la vittoria

Alla conferenza stampa era presente l'intero cast del serale di questa edizione di Amici, dai i giudici Loredana Bertè, Anna Oxa, Sabrina Ferilli e Morgan, ai direttori artistici Emma, Elisa, J-Ax e Nek. Nessun ospite per la Finale ("Vorrei dare spazio solo ai ragazzi", ha detto la De Filippi). Ci sarà solo l'etoile Eleonora Abbagnato per danzare con Gabriele. L'ideatrice ha ammesso un passo avanti del talent-show: "Il programma ha ridotto il gap di età in questi anni, anche il programma è cambiato molto in questi anni dalla formula iniziale in cui tutti dovevano saper fare tutto. A quei tempi proponevo i più bravi alle case discografiche e mi guardavano un po' perplessi, oggi le cose sono cambiate e siamo stati bravi a cambiare il programma al passo dei tempi"



"Mi sono molto divertito mi sono dato completamente, il vero show è dietro le quinte. Anche Emma ed Elisa ci hanno spronati e incoraggiati", ha detto J-Ax, mentre il compagno di squadra Nek ha parlato di "bellissima condivisione, lavoro e scoperta con i ragazzi. E' stato molto bello lavorare con Ax e c'è stato un bell'approccio e ci vedremo anche fuori da qui".



Poi la parola è passata ai finalisti. Gabriele una vittoria se l’è già portata a casa: il trofeo per il circuito di ballo: “Ogni quadro aveva una sua difficoltà ma il momento più difficile è stato affrontare il giudizio dei coach perché non avevo assolutamente idea di quello che fosse il loro giudizio. Lele ad "Amici" ha trovato l'amore di Elodie e la popolarità cercata attraverso i talent: "Avevo fatto i provini per The Voice e, se fosse andata male ad Amici avrei provato con X Factor. Ero deciso ad andare via a Londra ma mio padre mi ha convinto a provare. Sono contento che Elisa abbia creduto nelle mie canzoni"., Sergio ha rivelato: "Il mio album è molto particolare non avrei mai pensato fosse possibile realizzare la mia musica. Mi piace Otis Redding, ma anche Tiziano Ferro, mia madre è messicana e lui lì è molto forte". Elodie, anche lei come Lele reduce dal no di un altro talent, "X Factor", ha rivelato qualcosa di più sul suo rapporto precedente con Sergio: "Cantavo con Sergio in un locale e ci conoscevamo da qualche anno. Ad Amici ho avuto la fortuna di conoscere Maria che è una donna fantastica. Emma è riuscita a vedere in me cose che io non avevo notato".