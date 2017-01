"Amici 15", Marco Maccarini e Alex Braga sono i nuovi professori

Nella Scuola di " Amici " arrivano due nuovi insegnanti. Marco Maccarini è il nuovo professore di canto del talent di Maria De Filippi , giunto alla 15ma edizione. Entra nel cast anche Alex Braga , conduttore di programmi musicali in radio e tv. "Cercherò di essere attento, di ascoltare prima di essere ascoltato", ha detto Maccarini nel video di presentazione. "Aiuterò i ragazzi a capire cosa ci vuole per diventare artisti", ha detto Braga.

Dopo le conferme di Grazia Di Michele, Rudy Zerbi e Carlo Di Francesco e l'ingresso di Fabrizio Moro, tocca a Marco Maccarini e Alex Braga sedersi dietro alla cattedra di canto. L'ex volto di Mtv torna in tv dopo le esperienze in radio. "Mi aspetto passione. Per me un cantante deve avere prima di tutto umiltà", dice.