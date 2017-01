"Amici 15", Lele resta nella scuola ed Elodie conquista l'inedito di Fabrizio Moro

La band interpreta "Somebody that I used to know" di Gotye mentre Lele esegue "Someone like you" di Adele al pianoforte. Poi arriva lo scontro con gli inediti: "Lucida follia" per Le Fasi e "Love me now" per Lele. Che alla fine trionfa. Maria annuncia che non ci saranno più sfide esterne.

LE SFIDE DI CANTO - Inizia la sfida, giudicano Titova e Zerbi. Si parte con il canto, tra i Nevenera e i La Rua su "Firestone". Rudy pensa che i La Rua abbiano fatto una prova "nel binario che non va da nessuna parte" e dà un 6, mentre ai Nevenera dà 7. Quindi tocca a Lele che canta accompagnandosi al pianoforte esegue "Vivimi" della Pausini, mentre Chiara propone alla chitarra acustica "Luka" di Suzanne Vega; Zerbi assegna 7 a Lele, ma dà lo stesso voto anche anche a Chiara, quindi la prova è annullata. La quinta prova, ovvero l'ultima, vede Elodie contro Sergio, la prima in "Why" di Annie Lennox e il secondo in "Cheating"; Zerbi dà un 6 ma Braga non è d'accordo. Elodie prende 8. La sfida a squadre finisce 3-1 per i Nevenera e in sfida immediata ci va proprio Sergio.

LE SFIDE DI BALLO - Per quanto riguarda le sfide di ballo ecco Benedetta contro Emanuele. Benedetta balla con Mattia su "Roxanne", mentre Emanuele si esibisce con Francesca sullo stesso brano; Kledi preferisce Emanuele, così la Peparini e Garrison, Celentano e Titova. Nella seconda prova di ballo, Daniele schiera Patrizio e Stefano risponde con Andreas; Patrizio si esibisce, prima al pianoforte e poi ballando con la bacchetta, nell'assolo di Daniele Baldi su "Fur Elise", al termine Moro dice che è spettacolare e Di Francesco propone di prenderlo tra i cantanti; Andreas si esibisce nel passo a due della Peparini con Klaudia su "Talking to the moon". Per la Titova Patrizio fa sempre lo stesso genere e nelle altre discipline è debole, gli dà 7, ma vince Andreas con 8. Nella quarta prova, Natalia chiama la Prova Professori e vengono schierati Alessio contro Ale; il primo balla su "Danza russa" con Amilcar, mentre il secondo si propone nel passo a tre di Garrison con Elena e Marcello su "Daft punk". Natalia dice che Ale la convince di più quando fa il cattivo e gli dà un 6, mentre Alessio prende un 8.

L'INEDITO DI MORO - E' arrivato il momento da parte di Fabrizio Moro di decidere l'assegnazione del suo inedito "Un'altra vita" tra i La Rua ed Elodie: a giudicare è la commissione esterna. Braga tifa per Elodie: "Non sei stata precisa nell'esecuzione ma intensa". Maccarini concorda: "Il brano sta meglio a Elodie" e anche l'autore del brano Moro, visibilmente emozionato, è dello stesso avviso: "E' la prima volta che una cosa scritta da me e eseguita da un altro interprete mi emoziona. Voi due avete in comune l'amarezza e la sofferenza nell'interpretazione, che spesso sono presenti nelle cose che scrivo io. In quest'esibizione premio Elodie". L'inedito va quindi ad Elodie che si commuove. Maria chiude la puntata annunciando che in sfida oltre a Sergio, ci va anche Emanuele.