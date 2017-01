"Amici 15": la squadra di Sergio vince la sfida, Lele a rischio eliminazione

La nuova puntata del sabato di "Amici 15" si è apre con una performance fuori programma. Un sexy balletto coinvolge Alessandra Celentano e i ballerini professionisti, che a petto nudo si esibiscono sulle note della hit "Blurred Lines" insieme alla maestra di danza.



Archiviato il siparietto divertente si fa sul serio con le sfide interne. Patrizio sfida Andreas per prendere il suo posto nella squadra di Sergio. La commissione accetta e poi premia la performance di Andreas, che resta nel suo team. In studio sale la tensione quando la commissione decide di non accettare la sfida proposta da Nick a Chiara, sostenendo di non volerlo prendere in giro, visto che il cantante è in proposta di eliminazione da tempo ed è stato oggetto di un vero e proprio ultimatum da parte dei professori. Cristiano prende le difese del compagno e dopo un duro scontro con i professori cede il suo posto in squadra a Nick.



Inizia la sfida, che sarà giudicata da Fabrizio Moro per il canto e Alessandra Celentano per la danza. Si comincia proprio con Nick che si confronta con Chiara. Il cantante riceve i complimenti di Moro, ma perde. La prova scelta dai professori oppone Alessio ad Andreas, che pareggia i conti. Tra Lele e Sergio finisce in parità. Stessa sorte per le prova tra Alessio e Andreas. Si resta sull'1-1. Elodie allora sfida La Rua e si aggiudica il punto. Sesta prova dedicata al ballo, con Alessio che prevale su Michele portando il punteggio sul 2 pari. Decisiva è allora la sfida comparata di canto tra Lele e Nick, chiamati a esibirsi in una versione voce e chitarra di "Come Together" dei Beatles. Moro promuove Nick e la squadra di Sergio vince la sfida, scatenando l'ira di Elodie, che giudica "delirante" e "indecente" la sfida dell'avversario. Moro non ribatte e se ne va.



La sconfitta mette a rischio eliminazione tre ragazzi: due cantanti e un ballerino. Sulla graticola ci sono Elodie, Lele e Alessio.



Le sfide imemdiate partono dopo l'intervento in studio di Edoardo Leo, arrivato a promuovere "Perfetti Sconosciuti", la commedia già al cinema in cui l'attore e regista romano recita con un cast di primo livello.



Le belle performance di Elodie e della sua avversaria Alessia mettono in difficoltà Graziano Antonacci, il discografico chiamate a giudicare, ma alla fine la spunta Elodie che resta nella Scuola. La sfida di ballo è vinta da Alessio, che ha la meglio su Riccardo. Per vedere la sfida di Lele bisognerà aspettare in settimana.