"Amici 15": la squadra di Alessio vince la sfida, ma Gabriele rimane nella scuola

Puntata pomeridiana ricca di avvenimenti nel talent di Maria De Filippi . Ad "Amici 15" non sono mancate sorprese e colpi di scena. In apertura ha salutato i ragazzi l'ospite Carlo Verdone . La sfida a squadre del nono apputamento stagionale premia quella di Alessio . Gabriele , in sfida diretta, riesce a rimanere nella scuola. Regalo di Fabrizio Moro , che presenta un sentito brano inedito.

L'apertura della puntata è affidata ai ballerini professionisti, su una coreografia di Kledi. Poi arriva in studio a sorpresa l'ospite della puntata Carlo Verdone. Il regista e attore romano racconta ai ragazzi i propri esordi teatrali.



Garrison e Braga giudicheranno le performance degli allievi in gara, mentre i professori di canto e danza negano a Stefano, Nick, Arianna e Patrizio la possibilità di sfidare i titolari.



INIZIA LA SFIDA - La prova Vodafone viene poco apprezzata. Si sfidano Elodie con "Tappeto di Fragole" dei Modà e Cristiano con "Lucky Man" dei Verve. Il cantautore vince nonostante l'1 rimediato.

Arriva la parità dopo la seconda prova, che vedecontro. La coppia, pur guadagnando un 7, non riesce a vincere contro l'8 del primo.controdanno il via alla terza manche, e Braga premia "Il sabato fa così", l'inedito esplosivo della band.Per volontà di Garrison, pone a confronto. Scontro tra il giudice e la collegaper la sensualità mancata di Andreas durante l'assolo. La quinta prova vedecontro. Il primo si cimenta su "Una storia importante" di Eros Ramazzotti, l'altro risponde al collega rispolverando un vecchio classico dei Blur, "Song 2". Per entrambi arrivano grandi complimenti da Braga che decide di premiarli con un 8.e Moro non sono della stessa opinione per la versione urlata di Cristiano.. si fronteggiano per conquistare un prezioso punto, ma anche qui Garrison decisde di dare 8 a entrambi. Si prosegue con lo scontro tra Elodie e Joshua. La cantante è arrabbiata con se stessa per le performance mastempera la tensione. Non mancano polemiche, e nonostante nessuno dei due faccia bene, Braga assegna il punto a Elodie.Per l'ultima prova, Emanuele sfida l'altro caposquadra. Alessio, invece, dedica il pezzo ad un suo amico che non c'è più e fa commuovere Garrison. Vince la squadra di Alessio. Nella sfida immediata, vanno. Il primo si aggiudica il confronto e rimane nella scuola.Poipresenta un brano inedito che ha scritto, "Un'altra vita", da assegnare a La Rua o Elodie dopo un'audizione. Cristiano è il secondo titolare ad essere sfidato immediatamente. Ma la puntata termina, lasciandoci con il fiato sospeso...