"Amici 15", l'avventura ha inizio: formata la nuova classe della scuola

La scrematura fatta nel corso delle lunghe settimane di casting ha portato al passo decisivo una serie di ragazzi dal livello equilibrato. I primi ballerini a passare sono Michele, Paolo e Andreas mentre tra le ragazze, sono Gessica e Daniela le prime a indossare la maglia, seguite da Benedetta che, con Luca, conquista il banco di balli latini sotto lo sguardo attento della neo-professoressa Natalia Titova. Tocca quindi a Gabriele, mentre Alessio è l'ultimo a portarsi a casa l'agognata maglietta.



E' quindi la volta delle scelte riguardanti il canto. Tutti in pista per una prova corale con "We Are The World" e dare il via alle "danze". Sono parecchi quelli che devono affrontare un giudizio sospeso per la necessità dei giudici di aver un maggior confronto tra i vari candidati per poter decidere con tutti gli elementi a disposizione. I talenti sono tanti e molti sono quasi a pari livello. E i banchi non sono infiniti...





Del primo gruppo passano Sergio, il gigante che ha già conquistato tutti, i La Rua, Elodie, Cristiano, Nick e Chiara, quest'ultima segnalata ad Amici dalla Rete. Secondo gruppo molto combattuto con tensione fino alla fine. I primi a conquistare la maglia sono i Raft, Yvonne e gli Aula 39. Gli altri devono soffrire ancora un po' per sapere cosa ne sarà di loro. Sia i Metrò che Lele possono godersi la loro "maglia nera" e così si arriva a una finale è da cardiopalmo, con Luca e Floriana che si giocano l'ultimo ingresso. La tensione è visibile sul volto di entrambi i ragazzi e ogni secondo sembra eterno. I giudici hanno deciso Floriana può sedersi al suo banco e... Luca? Maria fa leggere al ragazzo stesso il verdetto: anche lui farà parte della classe. Si può iniziare a studiare!

ESORDIO ECCEZIONALE - Esordio eccezionale per la 15esima edizione di “Amici”, la scuola del talento di Maria De Filippi, che nella prima puntata raggiunge il 20.76% di share, pari a 3 milioni 447 mila telespettatori con una permanenza che supera il 50%. Tali dati confermano ancora una volta “Amici” leader negli ascolti del sabato pomeriggio. Sul target giovani (15-34 anni) “Amici” vola al 26.68% di share. L'hashtag #Amici15 raggiunge il terzo posto nella classifica mondiale di Twitter e il primo della classifica dei Trend Twitter Italia.