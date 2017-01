"Amici 15", Gabriele è il primo ad essere ammesso al serale

Ormai il serale è alle porte. Con l'ufficializzazione dei nomi dei quattro direttori artistici un altro tassello è stato messo. Il loro ruolo è decisivo anche perché, per i ragazzi, uno dei tre modi per accedere al serale è essere scelti direttamente dal direttore artistico. Quindi conviene subito mettersi in luce e fare colpo in quelli che potrebbero essere una carta di riserva importantissima.



Le sfide a tre - Si parte con la sfida a tre di Andreas, che affronta nell'ordine Gabriele, Patrizio e Alessio sperando di riuscire ad accedere subito al serale. Obiettivo non raggiunto perché Andreas vince con Gabriele ma deve fermarsi di fronte a Patrizio. Ma c'è una sfida anche per il canto. Cristiano ha scelto di lanciare il guanto di sfida a Chiara, Elodie e Sergio. In particolare lui propone l'eliminazione di Chiara perché "non l'ha mai sentita cantare in italiano". Il giudice della sfida è Massara, presidente della Universal. Le speranze di Cristiano si infrangono subito contro Chiara: nello scontro tra i due inediti viene preferito quello della ragazza.



I nuovi direttori artistici - Ma è il momento dell'ingresso in studio dei quattro direttori artistici di questa edizione del serale. Uno dopo l'altro arrivano Emma, Nek, J-Ax ed Elisa. J-Ax va alla squadra Blu (dopo una prima scelta sui Bianchi ma Emma ci impiega un secondo a fargli cambiare idea...). Emma si siede sullo sgabello dei Bianchi mentre Nek raggiunge Ax. E gli schieramenti si completano con Elisa che farà coppia con Emma.



Le ammissioni - I ragazzi affrontano il giudizio dei docenti. Il primo è Gabriele. Per il ballerino è una sfilza di sì: il suo accesso al serale arriva all'unanimità. Il ballerino si esibisce poi in una serie di prove su richiesta dei direttori artistici che dovranno contenderselo. Tocca poi a Sergio: se dagli insegnanti di ballo arrivano tutti sì, tra quelli di canto arriva il no di Rudy Zerbi, secondo il quale altri sono più idonei. Sergio deve quindi aspettare per avere la felpa verde. Intanto si esibisce su richiesta di Elisa. Per lui il via libera potrebbe arrivare dai direttori artistici. Che però hanno bisogno di vederlo ancora qualche volta prima di sbilanciarsi.



Andreas si esibisce su "No Hero" di Elisa su richiesta di Nek e poi tocca Nick. Per lui il giudizio della commissione è impietoso: una valanga di no. Se ci fosse l'unanimità significherebbe eliminazione. Marco Maccarini decide di votare sì per dargli una seconda possbilità e lascviare ai direttori artistici la decisione. Alessio si esibisce nel passo a due con Elena. Si chiude con una coinvolgente intepretazione di "Diamante" di Zucchero fatta da Lele.