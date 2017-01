"Amici 15", Emanuele è il primo eliminato

Grande show, emozioni, le gag di Virginia Raffaele e solito talento in mostra nella prima puntata del serale di " Amici 15 ", che sbaraglia la concorrenza, grazie a una sfida tra Bianchi e Blu equilibrata. Esordio per i coach in coppia e per Morgan e Anna Oxa , membri della giuria accanto alle collaudate Sabrina Ferilli e Loredana Bertè . Prima di iniziare, Maria De Filippi chiama in causa Giampaolo Morelli , ospite che aiuterà a stabilire chi dovrà cominciare la sfida. L'attore propone una prova di memoria: i coach devono ricordare un passo di una poesia di Foscolo. Vincono i Blu, che però scelgono di far partire i Bianchi.

Emma ed Elisa schierano l’esibizione singola di canto di Lele. I Blu rispondono con Sergio, ma il giudizio è unanime in favore del primo. Per la seconda prova i Blu schierano la corale di ballo. I Bianchi, l’esibizione di Emanuele. La squadra di J-Ax e Nek impatta. Per la terza prova - che vale 3 punti e ha giudizio secretato fino a fine manche - fa il suo ingresso in studio il quarto giudice, il due volte Premio Oscar Kevin Spacey. I Bianchi decidono di “spegnere” il voto della Ferilli e optano per Morgan per aver tre cantanti che giudichino l'esibizione di Elodie contro Patrizio. La gara prosegue in equilibrio: i Blu sorpassano alla quarta sfida vinta da Cristiano su Gabriele dopo un'animata discussione che ha coinvolto Nek e J-Ax e i giudici. Si va all'ultimo confronto della prima manche, vinta dai Blu con la prova coach della cantante di "No Hero". E' 2-2. Decisivo il voto della terza prova, vinta dai Blu. Nek e J-Ax fanno il nome di Emanuele, i ragazzi quello dei La Rua, mentre i professori scelgono Gabriele. Emma ed Elisa salvano i La Rua, i professori salvano Gabriele. A rischio eliminazione è Emanuele.



Inizia la seconda manche. I Bianchi schierano Alessio, che vince la prima sfida contro Ale. I Blu pareggiano con Chiara sui La Rua. Per la terza prova i Bianchi schierano Gabriele. I Blu lanciano Sergio ma i direttori vogliono Morgan e "spengono" Loredana. E fanno bene perché Morgan vota Blu: è l’unico voto palesato. Si prosegue con la prova a tema: si parla di amore e i coach cantano insieme ad Elodie "La cura" di Franco Battiato. Lele si mette a piangere. I Blu scelgono “Per me è importante” interpretata da Cristiano. Emma chiede il giudizio di Morgan e questa volta viene "spenta" Anna Oxa. Due a uno per i Bianchi. Prima della votazione finale, arriva in studio Ivan Cotroneo che presenta il suo nuovo film "Un bacio". La seconda manche viene vinta dai Bianchi per quattro a tre. Emma ed Elisa fanno il nome di Michele, i ragazzi quello di Patrizio, i professori Cristiano. I coach dei Blu salvano Patrizio, i professori salvano Cristiano. Ballottaggio finale tra Michele ed Emanuele, con quest'ultimo costretto a lasciare il talent.